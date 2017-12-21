Türkiye'de futbolcular ne kadar vergi ödüyor?

1 / 16 İki yıl daha uzatıldı

Yüzde 15'lik vergi imkanı sağlayan düzenlemenin süresi 31 Aralık’ta doluyordu. Ancak 6 Aralık’ta mecliste kabul edilen bir yasa ile süre iki yıl daha uzatıldı.

2 / 16 Süper Lig oyuncuları %15 vergi ödüyor

Buna göre yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu'na göre Süper Lig'de oynayan futbolcular yüzde 15, bir alt ligdeki kulüplerde oynayan futbolcular yüzde 10, diğer kulüplerde oynayan futbolcular ise yüzde 5 vergi ödüyor. Teknik direktörlerin ödediği vergi ise yüzde 35.

3 / 16 Sıradan vatandaşın vergisi %35'i bulabiliyor

Sıradan vatandaşın vergi ödeme sisteminde oran en az %15. Gelir vergisi oranları vatandaş için yüzde 35'e kadar çıkabiliyor.

4 / 16 Peki Avrupa'da durum nasıl?

İşte Avrupa ülkelerinde futbolculardan alınan vergi oranları:

5 / 16 Büyük Britanya: Yüzde 45



6 / 16 İtalya: Yüzde 47,9



7 / 16 Avusturya: Yüzde 50



8 / 16 Slovenya: Yüzde 50



9 / 16 Fransa: Yüzde 50,3



10 / 16 Hollanda: Yüzde 52



11 / 16 İspanya: Yüzde 52



12 / 16 Finlandiya: Yüzde 53.5



13 / 16 Belçika: Yüzde 53.5



14 / 16 Danimarka: Yüzde 56



15 / 16 Portekiz: Yüzde 56.5

