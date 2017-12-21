Mynet'te anlık olarak en çok
izlenen hisseler

Hisse Adı İzleyen Kişi

Türkiye'de futbolcular ne kadar vergi ödüyor?

Sporculara ödenen her türlü ücret üzerinden uzun yıllardır sabit oranda vergi kesiliyor. Spor Toto Süper Lig'deki milyonlar kazanan futbolcular için bu oran yüzde 15 olarak uygulanıyor. 31 Aralık itibariyle vergi oranlarında büyük bir artış olacaktı, anca

 
1 / 16

İki yıl daha uzatıldı

Yüzde 15'lik vergi imkanı sağlayan düzenlemenin süresi 31 Aralık’ta doluyordu. Ancak 6 Aralık’ta mecliste kabul edilen bir yasa ile süre iki yıl daha uzatıldı.
2 / 16

Süper Lig oyuncuları %15 vergi ödüyor

Buna göre yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu'na göre Süper Lig'de oynayan futbolcular yüzde 15, bir alt ligdeki kulüplerde oynayan futbolcular yüzde 10, diğer kulüplerde oynayan futbolcular ise yüzde 5 vergi ödüyor. Teknik direktörlerin ödediği vergi ise yüzde 35.
3 / 16

Sıradan vatandaşın vergisi %35'i bulabiliyor

Sıradan vatandaşın vergi ödeme sisteminde oran en az %15. Gelir vergisi oranları vatandaş için yüzde 35'e kadar çıkabiliyor.
4 / 16

Peki Avrupa'da durum nasıl?

İşte Avrupa ülkelerinde futbolculardan alınan vergi oranları:
5 / 16

Büyük Britanya: Yüzde 45

6 / 16

İtalya: Yüzde 47,9

7 / 16

Avusturya: Yüzde 50

8 / 16

Slovenya: Yüzde 50

9 / 16

Fransa: Yüzde 50,3

10 / 16

Hollanda: Yüzde 52

11 / 16

İspanya: Yüzde 52

12 / 16

Finlandiya: Yüzde 53.5

13 / 16

Belçika: Yüzde 53.5

14 / 16

Danimarka: Yüzde 56

15 / 16

Portekiz: Yüzde 56.5

16 / 16

İsveç: Yüzde 56,9

15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
20.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
MOBİL'DE FİNANS

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Site Haritası

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın