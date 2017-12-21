Türkiye'de futbolcular ne kadar vergi ödüyor?

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İki yıl daha uzatıldı
Yüzde 15'lik vergi imkanı sağlayan düzenlemenin süresi 31 Aralık’ta doluyordu. Ancak 6 Aralık’ta mecliste kabul edilen bir yasa ile süre iki yıl daha uzatıldı.
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Süper Lig oyuncuları %15 vergi ödüyor
Buna göre yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanunu'na göre Süper Lig'de oynayan futbolcular yüzde 15, bir alt ligdeki kulüplerde oynayan futbolcular yüzde 10, diğer kulüplerde oynayan futbolcular ise yüzde 5 vergi ödüyor. Teknik direktörlerin ödediği vergi ise yüzde 35.
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Sıradan vatandaşın vergisi %35'i bulabiliyor
Sıradan vatandaşın vergi ödeme sisteminde oran en az %15. Gelir vergisi oranları vatandaş için yüzde 35'e kadar çıkabiliyor.
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Peki Avrupa'da durum nasıl?
İşte Avrupa ülkelerinde futbolculardan alınan vergi oranları:
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Büyük Britanya: Yüzde 45
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İtalya: Yüzde 47,9
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Avusturya: Yüzde 50
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Slovenya: Yüzde 50
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Fransa: Yüzde 50,3
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Hollanda: Yüzde 52
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İspanya: Yüzde 52
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Finlandiya: Yüzde 53.5
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Belçika: Yüzde 53.5
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Danimarka: Yüzde 56
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Portekiz: Yüzde 56.5
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İsveç: Yüzde 56,9