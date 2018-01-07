Türkiye'den en çok vize alan ülkeler

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20,5 MİLYON YABANCI E-VİZE ALDI
Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar başvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldı.
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457 MİLYON DOLARLIK GELİR
Türkiye, sistemin devreye girdiği günden bu yılın başına kadar e-Vize'den 457 milyon 78 bin 762 dolar gelir elde etti. Vize düzenlenen ülkelere şöyle sıralandı:
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10 - Kuveyt - 620 bin
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9 - Norveç - 662 bin
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8 - Çin Halk Cumhuriyeti - 734 bin
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7 - A.B.D - 856 bin
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6 - Suudi Arabistan - 1 milyon
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5 - Polonya - 1 milyon
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4 - Belçika 1.1 milyon
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3 - Hollanda - 2.1 milyon
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2 - Irak - 2.6 milyon
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1 - İngiltere - 5.7 milyon