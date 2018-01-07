Türkiye'den en çok vize alan ülkeler

1 / 12 20,5 MİLYON YABANCI E-VİZE ALDI

Sınır kapıları ve havaalanlarındaki kuyrukları engellemek için hayata geçirilen Elektronik Vize Başvuru Sistemi'nin (e-Vize) uygulanmaya başlandığı 17 Nisan 2013'ten 1 Ocak 2018'e kadar başvuruda bulunan 23 milyon 254 bin 597 yabancıdan 20 milyon 485 bin 631'i e-Vize aldı.