Üç otomobil devinden üç yeni model

1 / 38 MERCEDES YENİ A SERİSİ



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Mercedes-Benz yeni A-Serisi'ni Amsterdam'da düzenlediği etkinlikle tanıttı.

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Yeni A-Serisi, ilkbahar itibariyle pazara sunulacak.

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Mercedes-Benz'den yapılan açıklamada, yeni A-Serisi’nin iç mekân tasarımı ile lüks ve modern kavramlarını yeniden tanımlandığı ve iç mekân mimarisine yenilikçi ön konsol ve gösterge paneli yaklaşımının damgasını vurduğunu belirtildi.

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Gösterge panelinde bir siperliğe yer verilmeyen yeni modelde, böylece gösterge panelinin ana gövde çizgisi kesintiye uğramadan bir kapıdan diğerine uzanıyor.

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Yenilikçi gösterge paneli; iki adet 7 inç, bir adet 7 inç ile bir adet 10,25 inç ve iki adet 10,25 inç olmak üzere üç farklı kombinasyonda sunuluyor.

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Yeni A-Serisi, önceki nesil ile kıyaslandığında 29 litre artışla 370 litrelik bir bagaj kullanıma sunuyor.

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İki parçalı arka aydınlatma grubu tasarımı sayesinde bagaj ağzı genişliği 20 cm artarken bagaj zemini uzunluğu 11,5 cm daha artıyor.

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Yeni Mercedes-Benz A-Serisi; A 200, A 250 ve A 180 d olmak üzere ikisi benzinli ve biri dizel ilk etapta toplam üç motor seçeneğiyle satışa çıkacak.

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A 200’de yeni M 282 kodlu, silindir kapatma özelliğine sahip 1,4 litre hacimli turbo benzinli motor sunuluyor. 163 BG/120 kW ve 250 Nm üreten motor 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzıman eşliğinde 5,1 lt/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi sağlıyor.

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A 250’de ise yine yeni M 260 kodlu bir turbo benzinli motor sunuluyor.

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224 BG/165 kW ve 350 Nm üreten ve yenilenen CAMTRONIC teknolojisine sahip olan motor 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla 6,0 lt/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi sağlıyor.

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Dizel cephesinde ise yeni OM 608 kodlu motor sunuluyor. 116 BG/85 kW ve 260 Nm üreten motor (4,1 lt/100 km karma koşullarda yakıt tüketimi, 108 gr/km karma koşullarda CO2 emisyon salınımı) yeni 7G DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

14 / 38 HYUNDAI İ30 FASTBACK



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Hyundai, hatcback ve sedan gövde tiplerine alternatif olarak geliştirdiği i30 ailesinin yeni üyesi Fastback versiyonunu Avrupa’da satışa sundu.

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Fastback, Türkiye’de ise 2018’in son çeyreğinde satışa sunulacak.

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Fastback, Sportif detayların yanı sıra premium donanımlarıyla da öne çıkıyor.

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Hyundai Smart Sense aktif güvenlik ve üstün sürüş asistanlarıyla son derece iddialı bir otomobil olan i30 Fastback, aynı zamanda kompakt sınıftaki ilk beş kapılı coupe tarzı model olma özelliği de taşıyor.

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Hyundai i30 serisinin sürüş dinamikleri, markanın Avrupa Test Merkezi'ndeki mühendisleri tarafından ünlü Nürburgring "Nordschleife" pistinde test edildi.

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i30 Fastback, serinin diğer gövde tiplerine kıyasla bazı önemli farklılıklar ortaya koyuyor.

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Beş kapılı versiyondan 5 mm daha alçak ve sertliği yüzde 15 oranında artırılan süspansiyon sistemi ile donatılan otomobil, yüksek seviyede konfor sağlarken aynı zamanda daha dinamik ve daha çevik bir sürüş deneyimi de sunmuş oluyor.

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1,425 mm'lik bir yüksekliğe sahip i30 Fastback, beş kapılı kardeşine göre 30 mm daha alçak.

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Eğimli bagaj kapağı ve yüksek omuz çizgisiyle farkındalık yaratan aracın LED teknolojili far ve stopları da dış görünüşü pekiştiren diğer detaylar.

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i30 Fastback, kompakt sınıftaki ilk beş kapılı coupe tarzı model olma özelliği ile öne çıkıyor.

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27 / 38 BMW X2



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Nisan ayında satışına başlanacak olan X2, atletik ve dört kapılı bir X coupe.

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X2, diğer tüm BMW modellerinden farklı böbrek ızgaraları ve üç boyutlu altıgen gündüz farları ile ayrışıyor.

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X ailesinin altıncı modeli olan X2’nin hedef kitlesi ağırlıklı olarak genç sürücüler ve ruhu genç kalanlar.

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X1 ile aynı mimariyi paylaşmakla birlikte BMW X2’nin kapı kolları ve tavan kanadı dışında X1 ile ortak bir özelliği yok.

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Türkiye pazarına X2 xDrive20d (otomatik), 2.0 litre dört silindirli dizel 190 beygir motorla, X2 sDrive18i (otomatik) ise 1.5 litre üç silindirli benzinli 140 beygir motor seçenekleri ile sunulacak.

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190 beygirlik dizel 400 Nm. Tork üretirken, 0-100 km/s hızlanmasını 7.7 saniyede tamamlıyor ve 4.6-4.8 lt./100 km ortalama yakıt tüketimine sahip.

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140 beygirlik benzinli araç ise 220 Nm. tork üretiyor, 0–100 km/s hızlanmasını 9.6 saniyede tamamlıyor ve ortalama 5.9–6.2 lt. yakıt tüketimi sunuyor.

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Yeni X2, X1’den 8 cm daha kısa ve 7 cm daha alçak.

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C sütunu üzerindeki BMW amblemi ve iki yeni gövde rengi (Galvanic Gold ve Misano Blue) ve 17 inçten 20 inçe kadar jant seçenekleri sunuyor.

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X2’de ayrıca kablosuz şarj, sürüş asistan sistemleri, yedi farklı renkte iç aydınlatma, Şerit Terk Uyarısı, Şehir İçi Fren Aktivasyonlu Yaya Uyarısı, Uzun Huzme Asistanı ve Hız Limit Bilgisi özelliklerini içeren Sürüş Asistanı gibi (opsiyonel) donanımlar sunuluyor.