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Önce Airbnb'nin (airbedandbreakfeast) nasıl hayata geçtiğine bir bakalım...

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Her şey bir e-posta ile başlamış. Joe Gebbia, oda arkadaşı Brian Chesky’ye para kazanabilecekleri bir fikir bulduğuna dair mail göndermiş: “Evdeki çift kişilik yatakları sabah kahvaltısı ile birlikte kiraya versek nasıl olur?” Bu fikir o zamanlar için “biraz para kazanma” nın bir yolu olsa da bugün milyarlarca dolar değerinde bir şirkete dönüşmüş durumda.

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2007 yılında San Francisco’da yaşayan bu iki oda arkadaşı evin kirasını ödeyemedikleri için çatı katını üç şişme yatağın sığacağı bir yaşam alanına çevirmeye karar vermişler. Gelenlere yatacak bir yatak ve rahat bir uykunun yanında sabah kahvaltısı da vermişler.

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İkili, büyük bir tasarım konferansının San Francisco’ya geldiğini ve otel fiyatlarının karşılanmasının zor olacağını bildiklerinden airbedandbreakfast.com adında basit bir web sitesi açmışlar ve üç şişme yatak satın alarak işe koyulmuşlar. Joe ve Brian ikilisi Rhode Island Tasarım Okulu’nda tanıştıkları için tasarım konferansına gelecek tasarımcılara tur rehberliği yapmanın da para kazanmak için eğlenceli bir yol olabileceğini düşünmüşler.

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Gelen ilk konuklar iki erkek bir kadın olmuş. Her bir konuk kira ücreti olarak 80 dolar ödemiş. Daha sonralarda Joe ve Brian Airbnb’nin büyük bir fikir olduğunun farkına varmış. Eski oda arkadaşları Nathan Blecharczyk ile Airbnb’yi bir işe çevirmek için bir araya gelmişler. Aynı işlevi görmek için açılan Roommates.com’un var olduğunu fark edene kadar oda arkadaşı eşleştirme servisi üzerinde 4 ay kadar çalmışlar. Daha sonra tekrar Air Bed and Breakfast sitesi üzerinde çalışmaya devam etmişler.

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Air Bed and Breakfast’ın ikinci kez hizmet vermeye başladığını kimse fark etmemiş. Üçüncü kez hizmet vermeye başlamaları ise SXSW 2008 konferansları sırasında olmuş fakat sadece iki müşterileri olmuş ve Chesky bu müşterilerden birisiymiş.

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2008 yazına kadar bu küçük platformun kurucuları, Air Bed and Breakfast’ın son versiyonunu bitirip yatırımcılarla görüşmeye başlamışlar. Web sitesindeki bütün her şey, kalacak bir yer ayarlamak için üç yere tıklamak üzere yeniden tasarlanmış ve kalacak yer ayarlamak daha kolay bir hale indirgenmiş. Fakat buna rağmen yatırımcılar bir türlü ikna olmamış. 15 melek yatırımcıyla görüştükten sonra 8 red cevabı almışlar. Geri kalan 7 yatırımcı ise tamamen görmezden gelmiş.

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Şirketlerini kuralı henüz bir sene olmasına rağmen hiç müşterileri yoktur ve borçları giderek artmıştır. Borçlarla boğuşurken bir yandan da bunun saçma bir fikir olduğuna dair birçok eleştiri alan Chesky, bu noktada “Düşünmeyi bırakmadan ve endişelenmeden ileriyi düşünmemiz gerekiyordu ve bizde öyle yaptık” demeyi başarmış.

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Risk almak birçok kişinin çekindiği, güvenli bölgesinden çıkıp içinde olmayı istemeyeceği bir durum. Ancak orta gelirli bir ailenin çocuğu olan Rhode Island School of Design mezunu Chesky, başarıya risk alarak ulaşan örnek kişilerden. Öyle ki Chesky, bir senenin sonunda bütün bu başarısızlıklarına rağmen kendilerine olan inançlarından dolayı umutlarını kaybetmediklerini söylemiş.

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Henüz yeni piyasaya çıktıklarında evlerini kiralamak isteyenlerle yola başlasalar da bunun yeterli olmadığının farkındaymış.

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Bu noktada benzer başka bir platform olan Craigslist’in kullanıcılarıyla iletişime geçmiş ve aynı zamanda Airbnb’ye ilan vermelerini istemiş.

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Craigslist ve Airbnb doğrudan rakip konumunda olmadıkları için Airbnb’nin bu şekilde arzını büyütmesi etik herhangi bir soruna yol açmamış.

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Böylelikle Airbnb’de birkaç gün içerisinde binlerce kiraya verilecek ev oluşmuş.

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Chesky, başarıya giden bu yolda birçok profesyonelden liderlik desteği aldıklarını ve bu desteklerin hepsinin iş hayatına yönelik olması gerekmediğini söylüyor.

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"Tartışma yaratan kampanyamız (Transkind kavramı dolayısıyla) insanlara önem vermek üzerineydi. Çünkü günümüzde insanların birbirine olan güveni azaldı. Biz insanların birbirlerine güvenmelerini istiyoruz. Airbnb her insanla ilgili." diyor.

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Brian Chesky, Airbnb’nin getirdiği özelliklerden birinin insanları bir yere ait hissettirmesi olduğunu söylüyor ve şöyle devam ediyor: "Biz insanlara kalacak yer vermiyoruz. Deneyim veriyoruz. Gelecekte insanlar Snapchat ve Instagram’da pahalı kıyafetlerini ya da otomobillerini paylaşmayı bırakacak ve deneyimlerini paylaşacaklar. Gelecekte insanlar daha mobil olacak. 50 hafta bir yer de yaşayıp 2 hafta tatil yapmak için başka yere giden insanlardan bahsetmiyorum. Her ay başka bir şehirde yaşayabilecek insanlar. İş tanımları da bu şekilde dönüşecek."

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Bu öngörülerle yola çıkan ve en önemlisi çıktığı yolun doğruluğuna inanan Chesky'nin kurduğu Airbnb, bugün 192 ülkeden fazla yerde hizmet veriyor ve yaklaşık 20 milyon kişiye konaklama imkanı sağlıyor.