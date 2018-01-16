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Üç tavukla başladı üç bin tavukluk çiftlik kurdu

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Siparişleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

Hobi olarak 3 tavuk yetiştirmeye başlayan ve yumurtaları rağbet görünce bunu gelire dönüştürmek isteyen Ömer Çoban, 3 bin tavuk kapasiteli tesis kurdu. Çiftlikte eşi ve kızıyla birlikte çalışan Çoban, sosyal medya üzerinden aldığı siparişleri Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiyor.
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Karahallı ilçesinde babasına ait beyaz eşya ve mobilya mağazasında çalışarak geçimini sağlayan iki çocuk babası Ömer Çoban (37), geçen yıl hobi amaçlı satın aldığı 3 tavuğa evinin bahçesinde bakmaya başladı.
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Doğal yöntemle beslediği tavukların yumurtalarının talep görmesi üzerine Çoban, altı ay önce Karbasan köyünde iki dönümlük arazide tavuk çiftliği kurmaya karar verdi. Yaklaşık 500 metrekare kapalı alan oluşturarak, içerisinde otomatik yemleme ve sulama sistemleri bulunan 3 bin tavuk kapasiteli çiftlik kuran girişimci, yumurtaları sosyal medya üzerinden satmaya başladı.
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'Tavuk sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyorum'

Ömer Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tavuk yetiştiriciliğinin tüm stresini aldığını, yeni işi sayesinde huzur bulduğunu söyledi. Yıllardır esnaflık yaptığını, tavuk yetiştiriciliğinin hem karlı hem de zevkli bir iş olduğunu dile getiriyor
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Tavukları sirke, sarımsak ve soğanla tedavi ediyor

Tavukları mısır, arpa, buğday, yonca samanı gibi doğal yemlerle beslemeye özen gösterdiğini, hastalandıklarında antibiyotik yerine sirke, sarımsak ve soğanla tedavi ettiğini kaydeden Çoban, 30'dan fazla kente yumurta gönderdiğini söyledi.
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Yeni işinden oldukça memnun olduğunu dile getiren Çoban, "Şanlıurfa, Trabzon, Rize, Van gibi uzak illere bile yumurta gönderiyorum.
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Bir kez alan mutlaka bir daha sipariş veriyor. Ailecek bu işi seviyoruz, artık tek geçim kaynağım bu, herkese tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.
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