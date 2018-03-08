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Uçan araba artık satışta!

Hollandalı firma PAL-V, 15 yıldır üzerinde çalıştığı uçan arabayı Cenevre Fuarı'nda görücüye çıkardı. Ön siparişleri alınmaya başlanan uçan araçlar 2019 yılından itibaren kullanılabilecek.

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Dünyanın ilk uçan otomobili olan ve Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan PAL-V için ön siparişler başladı.
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Otomobilin bitmiş halini katılımcıların beğenisine sunan şirket, siparişleri kendi internet sitesi üzerinden alıyor.
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PAL-V'den yapılan açıklamada, son kalan güvenlik sertifikalarının alınmasının ardından ilk teslimatın 2019 yılında yapılacağı belirtildi.
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Araç karada 160 km hıza ulaşabilirken, havada 179 km son hıza kadar çıkabilecek. 11 bin feet'e kadar yükselen aracın menzili ise 563 km olarak açıkandı.
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Şirket açıklamasına göre PAL-V'nin yol modundan uçuş moduna geçmesi ise 'bir düğmeye basmak kadar kolay' olacak. Tüm işlem 10 dakikanın altında tamamlanabilecek.
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İlk etapta sınırlı sayıda üretilen (90 adet) araçların satışa çıkarılacağı duyurulurken, fiyatın 499 bin euro (621 bin 500 dolar) olması bekleniyor. Daha sonrasında gelecek olan versiyonun fiyatı ise 299 bin euroya düşecek. Firma, bu fiyata uçuş derslerinin de dahil olduğunu açıkladı.
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Aracı kullanmak için pilot lisansı sahibi olmak gerekiyor.
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