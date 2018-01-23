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Ücret artışları ne kadar olacak?

2018'deki ücret artışlarıyla ilgili yapılan araştırmaya göre, kurumlar çalışanlarına yüzde 8 ila 9 arasında zam yapmayı planlıyor. Kurumlar ayrıca yan haklar konusunda da belli kısıtlamalara gidecek.

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Türkiye İnsan Yönetimi Derneği’nin (PERYÖN) yaptığı araştırmaya göre kurumların 2018 ücret artış bütçelerini enflasyon rakamı olan yüzde 11,92'nin altında belirlediğini ortaya koydu. Şirketler ayrıca diğer konularda da kemer sıkacak.
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PERYÖN tarafından yapılan '2018 Ücret Artışı Araştırması' tamamlandı. Yirmiden fazla sektörün temsil edildiği araştırmaya, ağırlıklı olarak otomotiv, üretim, kimya, hizmet, ilaç ve perakende sektörlerindeki yerli ve yabancı kurumlar katılım gösterdi.
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2018 yılındaki ücret artışı ve yan hak uygulamalarına ışık tutan araştırmaya göre, şirketlerin yüzde 90’ı bu yıl bir kez ücret artışı yapmayı planlıyor. 2017 ücret araştırmasında olduğu gibi 2018 senesinde de kurumların yüzde büyük çoğunluğu (yüzde 72,6) artış için yılın ilk çeyreğini öngörüyor.
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GEÇEN YILDAN KÖTÜ

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2017 yılında yüzde 11.2 olarak gerçekleşen zam oranı ise 2018 yılında düşüşe geçiyor. Öyle ki kurumlar ücret artış bütçelerini yüzde 8 ila 9 arasında belirlemiş durumda.
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Pozisyonlara göre bakıldığı zaman ise 2018’de genel müdürler için öngörülen ücret ortalama artış oranı yüzde 8,7. Bu oran müdür ve şeflerde yüzde 8.8, uzman, memur ve asistan seviyesinde yüzde 8.9, mavi yaka çalışanlar içinse yüzde 8.5 olarak gerçekleşiyor.
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Araştırmadan çıkan bir diğer sonuç da katılımcı kurumların yüzde 45’inin çalışanlarına sunduğu ikramiye ve prim konusunda bir değişikliğe gitmeyeceği. Bunun yanı sıra şirketlerin yüzde 35’i bu konuda bir artış yapabileceğini öngörüyor.
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YAN HAKLARDA KESİNTİ OLABİLİR

Yan haklar konusunda ise 2018’de kurumlar kemer sıkıyor. 2016 ve 2017 yılında ankete katılan şirketlerin yarıdan fazlası çalışanlarına yan hak olarak şirket aracı sunarken, 2018 yılında kurumlarca en fazla tercih edilen yan hak yüzde 75 ile sağlık sigortası oluyor.
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Sağlık sigortasını kısa dönemli teşvik/ performans primi, hayat sigortası, bireysel emeklilik, esnek yan haklar, uzun süreli teşvik primi ve hisse senedi takip ediyor.
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