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Ünlü işadamından felaket uyarısı!

Dünyanın en zengin isimlerinden yatırımcı George Soros’un eski ortağı, ünlü işadamı Jim Rogers, çok sert bir felaket uyarında bulundu: “Bir sonraki ayı piyasası, 75 yıllık hayatımda gördüğüm herhangi bir çöküşten daha felaket olacak.”

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Rogers Holding Yönetim Kurulu Başkanı Jim Rogers, kriz ihtimali, altın, Bitcoin ve faiz oranlarının geleceğini Bloomberg HT’ye değerlendirdi.
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“Olduğu zaman, çok kötü bir ayı piyasası olacak” diyen Rogers, bu kriz ortamının henüz başlamadığını söyledi. Son 2-3 haftadır global piyasalarda yaşanan sert satışın bu krizin başlangıcı olup olmadığını söylemenin zor olduğunu da aktaran ABD’li milyarder, “Muhtemelen piyasa, bir süre daha yukarı yönlü gidecek. Ama krizin bu yılın içerisinde başlaması olası” diye konuştu.
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Rogers, yaşanacakları şöyle sıraladı...

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1- Kriz bu yıl başlayabilir
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2- Altın ve gümüş aşırı fiyatlanacak
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3- Kripto paraların çoğu ölecek
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4- Faizlerde boğa piyasası sürecek
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Gazete Habertürk'ün haberine göre “2008’de piyasalar çöktüğünde altın çok aşağı inmişti. Ben o zaman altın almıştım” diyen Rogers, altın ve gümüşün çok aşırı fiyatlanacağını hatta bir balon da olabileceğini ifade etti.
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KRİPTO PARALARIN ÇOĞU HAYATTA KALAMAYACAK

2017 sonunda yaptığı açıklamada Bitcoin için çok sert bir düşüş öngören Rogers, “Kripto para birimlerinde en yükseği gördüğümüzü düşünüyorum. 10 yıl önce bu paralar yoktu, şimdi 2 binden fazla. Bir balon olduğunu ve kripto paraların çoğunun hayatta kalamayacağını düşünüyorum” dedi.
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"FAİZLER ÇOK ÇOK DAHA YUKARI FIRLAYACAK"

Rogers, “Özellikle uzun vadeli faiz oranları yükselecek. 1981’de faiz oranları dibe vurdu ve faiz oranlarında 35 yıllık bir boğa piyasası gördük. Bu yine olacak. Çok uzun bir süre faiz oranlarında ve tahvillerde boğa piyasası göreceğiz. Ç ok çok daha yukarı fırlayacaklar” dedi.
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