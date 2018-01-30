Waymo, sürücüsüz uygulama için binlerce Pacifica sipariş etti

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Google'ın çatı şirketi olan Alphabet'in sürücüsüz araç bölümü olan Waymo, bu yıl sonunda başlatılması planlanan Uber, Lyft benzeri sürüş paylaşım ve ulaştırma tedariği uygulaması için filo kurmaya hazırlanıyor.

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Chrysler ile bir süredir görüştüğü belirtilen Waymo'nun Pacifica modeli hibrid minivan araçlardan binlerce adet sipariş verdiği ortaya çıktı.

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ABD basınınde yer alan haberlere göre Waymo tam olarak kaç adet Chrysler Pacifica alacağını belirtmezken, bir Alphabet yetkilisine göre bu sipariş en az 10 bin adedi kapsıyor.

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2018 model Pacifica beş farklı seriye sahip ve araçların başlangıç satış fiyatları 27 bin ila 44 bin dolar arasında değişiyor.

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İki firma siparişi verilen araçların birim fiyatı için yapılan anlaşmanın detaylarını henüz açıklamış değil.

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Waymo, 2016 yılında test ve Ar-Ge amacıyla 100 Pacifica, geçtiğimiz yıl da 600 adet Pacifica sipariş etmişti. En az 10 bin adetlik yeni dev siparişin ise tamamen sürücüsüz çalışacak olan yeni uygulama için kullanılacağı belirtiliyor

7 / 10 FORD, VW VE GM İLE REKABETİ KOLAYLAŞTIRACAK

Waymo'nun tercihinin Pacifica olması kendi sürücüsüz teknolojisiyle mobil hizmetini başlatmakta zorlandığı belirtilen Fiat Chrysler için de büyük önem taşıyor zira piyasadaki önemli rakipleri olan General Motors ve Ford son dönemde bu alana büyük yatırımlar yapmakta.

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Volkswagen de daha önce Uber muadili uygulaması MOIA için yeni hibrid aracını tanıtmıştı. Uber ise aynı hedef için Volvo ile çalışacağını duyurmuştu.

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iat Chrysler CEO'su Sergio Marchionne, "Otonom sürüşte çabuk ve verimli olmak aynı düşünen bir teknoloji lideriyle ortaklık zaruri." açıklamasında bulundu.