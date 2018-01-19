WhatsApp Business artık yayında

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Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a önemli bir yan uygulama geliyor.

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Bir süredir Beta sürümü test edilen WhatsApp Business'ın tam sürümü Google Play Store üzerinden yayınlandı.

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Google Play’de yayınlanmaya başlayan WhatsApp Business birçok kişi tarafındam merak ediliyor. İşletmelere özel bu uygulama birçok küçük işletmecinin iletişim sorununa çözüm olacak.

4 / 11 WHATSAPP BUSINESS NEDİR?

WhatsApp bir süredir, işletmeler için WhatsApp’a ek özellikler getiren sürümü WhatsApp Business’ı test sürüşüne çıkarmıştı. Beta sürümünde bile 100 binden fazla indirilen uygulamanın final sürümü Google Play Store’da yayınlandı.

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Şimdilik Endonezya, İtalya, Meksika, İngiltere ve ABD için kullanıma sunulan uygulama önümüzdeki günlerde diğer ülkeler için de kullanıma sunulacak.

6 / 11 ŞİMDİLİK TÜRKİYE'DE YOK

Kademeli olarak dünya genelinde sunulacak olan uygulama, ülkemizde de ilerleyen günlerde Google Play üzerinden yayınlanacak.

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Uygulama şimdilik sadece Android kullanıcıları için indirmeye sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen zamanlarda WhatsApp iOS versiyonu için de uygulamayı çıkaracağı düşünülüyor.

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WhatsApp Business, adeta canlı bir müşteri hizmetleri ve iş kartviziti olarak görülüyor.

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WhatsApp Business, işletmelerin, müşterileriyle daha verimli iletişim kurmasını ve işlerini büyütmelerine yardımcı oluyor. WhatsApp Business, kişisel WhatsApp Messenger’dan ayrı bir uygulama olarak kullanıma sunuluyor. Kullanıcılar hem kişisel hem de kurumsal WhatsApp Business uygulamasını aynı anda farklı telefon numaraları ile tanımlayarak aynı cihazda kullanabiliyor.

10 / 11 İŞ PROFİLİ VE TALİMATLARI OLUŞTURMAKLA BAŞLAYIN

Öncelikle müşterilerin sizi kolayca bulması ve temel iletişim bilgilerinize kolayca ulaşabilmesi için WhatsApp Business üzerinde bir iş profili oluşturmalısınız. Kurumunuzun adı, e-posta adresi, web sayfası adresi, sabit ya da mobil telefon numaranız, işletmenizin açık ya da kapalı olduğu saatler ile paylaşmak isteyeceğiniz diğer bilgilere profilinizde yer verebilirsiniz. Sonraki adım ise, “İş Mesaj Talimatları” oluşturmak. İşletmeniz açıkken ya da kapalıyken, müşteriden gelen mesajlara otomatik olarak nasıl cevaplar vereceğinizi belirlemek ve mesajlarınızı ona göre hazırlamalısınız.