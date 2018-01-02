WhatsApp kullanıcıları bu habere dikkat!

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Artık bu telefonlarda çalışmıyor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni yıl ile birlikte bazı telefonlara ve işletim sistemlerine verdiği desteği kesti. İşte 31 Aralık 2017 itibari ile WhatsApp'ın desteği kesitiği telefonların tam listesi...
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp bu yılında sonunda desteği keseceği işletim telefonları açıklamıştı.
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Konuyla ilgili resmi blog sayfasından açıklama yaparak kullanıcılarını bilgilendiren WhatsApp 31 Aralık itibari ile söz konusu modellere destek sunmayacağını açıklamıştı.
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Nokia Symbian S60