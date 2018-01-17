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WhatsApp mesajlarınız tehlikede!

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Sizden habersiz video ve fotoğraf çekiyor

WhatsApp'ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri bulundu. Android cihazları etkileyen açık nedeniyle kullanıcıların mesajları tehlikede.
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Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta yazdıklarınız tehlike altında olabilir.
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Zira günvelik uzmanları WhatsApp'ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri bulundu. Android cihazları etkileyen açık nedeniyle kullanıcıların mesajları tehlikede.
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Skygofree isimli malware ilk olarak 2014 yılında Kapersky Lab tarafından keşfedilmişti ancak bu açık üzerine çalışmalar yapan güvenlik uzmanları Skygofree'nin son dönemde geliştiğini gözlemledi.
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Yapılan açıklamaya göre, Skygofree etkisi altında bulunan cihazları kullananlar mesajlarına erişebiliyor, video ve fotoğraf çekebiliyor.
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Kapersky Lab'in konuyla ilgili hazırladığı rapora göre, Skygofree, belirli wi-fi noktalarında zarar veriyor.
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Bu nedenle kullanıcıların mesajlarını güvende tutması için güvenilir olmayan noktalardan ücretsiz internet ağlarına bağlanmaması gerekiyor
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Aynı rapora göre, Skygofree'nin İtalya'da geliştirildiği iddiası üzerinde duruluyor ancak söz konusu malware'in kurucusu ya da kurucuları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Hacker'ların bu malware'i kullanıcı bilgilerini çalmak için kullandığına ise kesin gözüyle bakılıyor.
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Kapersky Lab'in raporuna göre, Skygofree WhatsApp'ta bugüne kadar keşfedilen en büyük açıklardan biri.
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