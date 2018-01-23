1 / 8 WhatsApp ile gelen dolandırıcılığa dikkat!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'taki "WhatsApp ücretli oluyor" tehlikesi pek çok kullanıcıyı hedef aldı.

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Kullanıma girdiği ilk dönemde ücretsiz olmayan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcılarından 0.99 dolar gibi bir ücret alıyordu.

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Bu uygulama ortadan kalkalı yıllar oldu. Ancak WhatsApp'ın hala paralı döneme geri dönüp dönmeyeceği en çok konuşulan konulardan biri.

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Özellikle WhatsApp'ın iş odaklı sürümü olan WhatsApp Business'ı kullanıma sunması bu konunun yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

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Bu popülarite elbette hacker'ların da iştahını kabartıyor. Siber dolandırıcılar “WhatsApp ücretli oluyor!” diyerek, bu olay üzerinden insanları dolandırma girişimlerinde bulunmaya devam ediyor.

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Kullanıcıların kendi belirledikleri bir hesaba sözde WhatsApp ücretini yatırmalarını isteyen hacker'lar WhatsApp'tan gelmiş izlenimi verdikleri mesajda şu ifadelere yer veriyor:

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