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WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu bulundu

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Geçtiğimiz aylarda çok beklenen 'atılan mesajı silme' özelliğini kullanıma sunan WhatsApp'ta bu özelliği anlamsız kılan bir açık bulundu.
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keşfedilen açığıa balılırsa herkesten sil özelliği her zaman amaçlandığı gibi çalışmıyor. Zira eğer bir kişi mesajınızı alıntılarsa, mesajı silseniz de alıntılanan kutucukta görüntülenmeye devam ediyor.
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WhatsApp, birkaç ay önce kullanıcıların grup ya da bireysel sohbetlerde gönderdikleri mesajları 7 dakika içinde her iki taraftan da silebilmelerine imkan sağlamıştı.
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Bu özellik sayesinde yanlışlıkla gönderilen ya da yanlış kişiye gönderilen mesajlar karşı taraf görüntülemeden silinebildiği için ‘herkesten sil’ özelliği, kullanıcılar tarafından fazlası ile sevilmişti. Fakat her yazılımın olduğu gibi herkesten sil özelliğinin de bir kusuru bulunuyor.
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Yeni keşfedilen bir açığa göre gönderdiğiniz mesajı herhangi bir kişi alıntılarsa, mesajı herkesten sil seçeneği ile silseniz dahi alıntılanan mesajın içinde görüntülenmeye devam ediyor. Haliyle alıntılanan mesajlar tam olarak silinmemiş oluyor.
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Fakat ‘herkesten sil’ özelliğinin tek kusuru bu da değil. Daha önce bir İspanyol teknoloji blogu, mesajlar silinse dahi Androild bildirim günlüğü sayesinde üçüncü parti uygulamalar kullanılarak okunabildiğini keşfetmişti.
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