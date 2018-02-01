X-Class pazara zirveden girdi

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X-Class ile pick-up segmentine giren ve bu alanda çıtayı yükselten Mercedes-Benz, Türkiye'de beklediği ilgiyi gördü. Avrupa'da bir ay öncesinde piyasaya çıkmasına karşın 4 Aralık 2017 tarihinde Türkiye lansmanı yapılan ve satışı başlayan X-Class, satışa çıktığı ayda 238 adet satıldı.

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Böylece aralık ayı satışlarında Türkiye, küresel çapta en çok X-Class satılan ülke oldu. 2018'in ilk ayında da benzer bir ilgi gören X-Class'tan bu yıl 2000 adet satılması hedefleniyor.

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Mercedes-Benz Türk, 50.yılını kutladığı 2017 yılında X-Class dâhil olmak üzere toplam 9 bin 41 adet araç sattı ve karşılaştırmalı hafif ticari araç pazarında ikinci sırada yer aldı.

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Mercedes-Benz Türk, Pick-up segmentine de hızlı bir giriş yaptı ve Türkiye’de Aralık ayında satışa sunulan X-Class, kısa sürede 238 adetlik satış rakamına ulaştı. Böylece Mercedes-Benz küresel satışları içinde en fazla X-Class satan ülke Türkiye oldu.

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Türkiye'de bu yıl iki bin adet X-Class satışı hedefleniyor.

6 / 15 ÇITAYI YÜKSELTTİ

Mercedes-Benz X-Class, kullanıcısına üç farklı donanım seçeneği, dört ve altı silindirli motor, sürekli veya arkadan itiş moduna da alınabilen dört tekerlekten çekiş, altı vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli otomatik şanzıman olmak üzere pek çok çeşitlilik sunuyor.

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Öte yandan, üç farklı kokpit süslemesi, ikisi kontrast dikişli deri olmak üzere altı farklı koltuk döşemesi ve iki farklı tavan rengiyle pick-up sevenlere zengin malzeme ve renk çeşitliliği sunuyor.

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İç mekânda orta boy pick-up segmentindeki konfor ve değer anlayışını yeni bir seviyeye taşıyan X-Class'ın dört ve altı silindirli motor seçenekleri bulunuyor. Şu anda X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/kW) olmak üzere iki farklı motor alternatifi ile alınabilen pick-up, 2018 yılının üçüncü çeyreğinde V6 dizel (258 BG/190 kW) motor seçeneğine de sahip olacak.

9 / 15 HER ZEMİNDE 4 ÇEKER

Mercedes-Benz mühendisleri tarafından tasarlanıp geliştirilen Mercedes-Benz X-Class, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemine sahip. Araç, “Low Mod” ve isteğe bağlı olarak sunulan 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor.

10 / 15 3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ

Mercedes-Benz X-Class, üç farklı donanım seçeneği ile sunuluyor. Klasik kullanım için olan baz versiyon X-Class PURE olarak tanımlanıyor. X-Class PROGRESSIVE ise orta seviye donanıma sahip. X-Class POWER da yüksek donanım paketi.

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PURE donanım seviyesinde boyasız olan ön tampon, PROGRESSIVE seviyesinde gövde renginde boyanırken, ürün gamının tepe noktasını oluşturan POWER donanım seviyesinde ise krom eklentiler ve alt koruma ile sunuluyor. Her donanım seviyesi dokuz farklı gövde rengi ve 17, 18, 19 inç ebatlarında farklı jant alternatifleriyle kombine edilebiliyor. Tıpkı ön tampon gibi arka tampon da donanım seviyesine bağlı olarak üç farklı tarza bürünebiliyor.

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X-Class, sürüş dinamizmi, konfor, tasarım ve güvenlik özeliklerinin yanı sıra geniş kapsamlı kişiselleştirme özellikleri ile de Mercedes-Benz’e has karakteristik değerleri üzerinde taşıyor.

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Aynı zamanda on iki tuşlu direksiyon simidinin ayarlanabilir özelliği sayesinde ergonomik vücut duruşunu da iyileştiriyor ve rahat bir pozisyonda sürüş keyfini mümkün hale getiriyor.

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Mercedes-Benz X-Class, konforla birlikte güvenlik donanımlarıyla da dikkat çekiyor. Kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla aracın sağlam gövdesi yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet hava yastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor.