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Yanlışlıkla bitcoin milyoneri oldu!

Rap müziğin popüler isimlerinden 50 Cent, yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu. Bu sürpriz servet bakın nasıl oluştu...

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Bitcoin, özellikle geçtiğimiz yıl yaşadığı astronomik artış ile yatırımcısına çok ciddi oranlarda kar ettirdi.
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Bitcoin, bu sefer müzik dünyasından bir isimin milyonlar kazanmasına neden oldu.
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42 yaşındaki Curtis Jackson ya da sahne ismi ile 50 Cent, dalgınlığı sayesinde yanlışlıkla Bitcoin milyoneri oldu.
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2014 yılında, yeni çıkarttığı 'Animal Ambition' isimli albümünün satış seçeneklerine Bitcoin’i de ekleyen 50 Cent, yıllarca hesaplarını kontrol etmedi.
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Ancak 50 Cent'in bu basit hatası ünlü rapçiye milyon dolarlar kazandırdı.
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O dönemde 1 BTC’nin değeri yaklaşık olarak 660 dolardı. Zamanla Bitcoin astronomik oranlarda yükseldi.
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Aralık 2017'de 20 bin doları test eden Bitcoin, son bir haftadır 11 bin dolar seviyesinde.
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50 Cent’in elindeki Bitcoin'lerin değerinin güncel değere göre 8 ila 8.5 milyon dolar olduğu söyleniyor.
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50 Cent, Bitcoin'i olduğunu geçtiğimiz Aralık ayında hatırlayabilseydi kazandığı para yaklaşık 15 milyon dolar olacaktı.
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