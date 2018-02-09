Yanlışlıkla tam 15 bin yumurta sipariş etti

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Güney Kore’de düzenlenen Kış Olimpiyatları’na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15,000 yumurta sipariş etti.
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Google Tercüme’yi kullanan Norveç Olimpiyat takımı yetkilileri, Korece verdikleri siparişte 1,500 yumurta yerine yanlışlıkla 15,000 bin yumurta aldıklarını ifade etti.
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Norveç takımının aşçısı Stale Johansen, Norveç gazetesi Aftenposten’e açıklamasında 13,500 yumurtayı geri göndermeyi başardıklarını söyledi.
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BBC Kore Servisi’nden gazeteci David Cann, Kore’nin farklı bir sayma sistemi olduğunu ve imla hatasının da buna katkı sağlamış olabileceğini belirtti.
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Korece 1,500 ile 15,000 arasında yazılış farkı şöyle:
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Norveç olimpiyat heyetinin başkanı Tore Ovrebo, Pyeongchang kentindeki basın toplantısında “Siparişlerde fazladan bir sıfır vardı. Yani 1,500, 15,000 oldu. Büyütülecek bir durum yok” dedi.