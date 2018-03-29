15 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Kübra Korkmaz, "Çocuklarımın olması, büyümesi ve okul dönemleri olduğu için hep hayalimi erteledim. Çocuklarım okula başlayınca hayalimin peşinden koşmam gerektiğini düşündüm. Bu düşüncemi paylaştığımda da beni yadırgadılar. Olmaz, tercih edilmez, 'iş yapamazsın' diye tepkiler aldım ama hayalimin peşinden koşmam gerektiğini o zaman anladım. İnternetten araştırdığımda Sivas'ta ve Türkiye'de ilk olacağımı ve bunu kesin yapmam gerektiğini kendi kendime iddia ettim. Şu anda Türkiye'de ilk biziz, patenti bize aittir. Marka tescilini almış bulunuyoruz" dedi.

4 / 5 "Eşim ilk önce kabul etmedi"

Kadınların birebir kendilerine ait bir ortamı olmadığını ifade eden Korkmaz, "Kadınlar artık günlerini evde değil dışarıda arkadaşlarıyla restoranlarda yaptıkları için rahat olamıyorlar. Ben de burada ikramlıkların hazırlandığı, masalarının kurulduğu, onlara sadece eğlencenin kaldığı bir mekan yaptım. Tabi bu lezzetlerden erkekler ve aileler mahrum etmemek için sıcak satışımızın yapıldığı bir mekan olarak satışa da açtık. Eşim böyle bir şey olmaz, piyasada restoranlar, kafeler çok fazlayken sadece bir kesime hitap edeceğim için eşimde önceleri çok kabul etmedi. Ben fikrimi önce ona anlatarak, ona kabul ettirerek bu işe başladım. Çünkü ticaret yapan bir eşim var, ticaretten anlıyordu. Ama buna aklı yatmıyordu. Ben bunu anlattıkça sağ olsun eşim de destek oldu. Ben ilki başarmanın mutluluğuyla işimi daha çok seviyorum. Hayalimdi gerçekleştirdim" diye konuştu.