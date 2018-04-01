Yarı zamanlı çalışma nedir? İşte detaylar

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur anne-babaların yarı zamanlı çalışmasına yönelik yönetmelik hakkında açıklama yaparak, "Yasal düzenlemesi yapılmış, yönetmelikle ilgili Başbakanlığa ilettik. İstişare sürecinde bazı görüşler istendi. Kapsamı geniş bir düzenleme. Görüş istenen konularla ilgili süreçler tamamlanma aşamasında. Kısa süre içinde kamu çalışanı ebeveynlerle ilgili düzenleme nihayete erdirilecek. Ebeveynler okul çağına gelene kadar yarı maaşla yarı zamanlı çalışabilecek. Bu bir tercih olacak" dedi.

2 / 7 YARI ZAMANLI ÇALIŞMA SİSTEMİ NEDİR?

Bakan Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklanan yarı zamanlı çalışma sistemiyle memur olan anne doğum iznine çıktıktan sonra doğumunu gerçekleştirip çocuğunun okul yaşına gelene kadar kamuda yarı zamanlı olarak çalışabilecek.

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Çalışma saatleri annenin çalıştığı kurum ile görüşme yapıldıktan sonra belirleneck ve bu süreçte ilgili kişi yarı maaş alacak.

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Yani hem mesai saatleri yarı yarıya düşürülecek hem de personele yarı maaş verilecek. Fakat bu süreç sonucunda çocuklara aileler daha çok ilgi gösterebilecek ve onlara bakıcı tutmasına gerek kalmayacak.

5 / 7 DOĞUM İZNİ SÜRESİ NE KADAR?

Ülkemizde doğum izni süresi 16 hafta. Yani doğum öncesi 8, doğum sonrası 8 hafta olmak kaydıyla raporlu olarak geçecek olan bir doğum izni, akabinde 6 aya kadar ücretsiz izin kullanma hakkı ve sonrasında kısmi (part-time) çalışma hakkı var.

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Doğum izni, doğum öncesi 8 haftalık rapor gebeliğin 32'inci haftasında başlar. Ancak doktor onayı ile bu süre 37'inci haftaya kadar uzayabilir. Bu durumda aradaki çalışarak geçen süre doğum sonrası rapora eklenir.