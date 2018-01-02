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Yaşamak için en iyi 12 ülke

Birleşmiş Milletler, yıllık İnsani Kalkınma Raporu'nda dünyanın yaşamak için en iyi ülkelerini sıraladı. İşte zenginlik, eğitim, sağlık, cinsiyet eşitliği verilerine göre hazırlanan listedeki ilk 12 ülke...

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12. Hong Kong, 84 yılla yaşam süresinin en uzun olduğu ülke

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11. Zenginlik alanında ilk sırada yer alan ABD'de ortalama kazanç yıllık 53 bin dolar civarında.

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10. Eğitim alanında en başarılı ülke Kanada. Halkın yarısından fazlası üniversite mezunu.

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9. İzlanda, yaklaşık 83 yıllık yaşam süresiyle yaşamak için en iyi ülkelerden biri.

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8. İrlanda, dünyada suç oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Ülkede cinayet oranının nüfusa oranı yüzde 1,1.

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7. Hollanda, yüzde 12,4 ile dünyada gelir eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler arasında.

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6. Singapur'da ortalama yaşam süresi 83 yıldan fazla.

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5. Danimarka, kadın ve erkekler arasındaki maaş farkının en az olduğu ülkelerden.

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4. Almanya, eğitim alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında.

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3. Sağlık alanında birçok ülkeyi geride bırakan İsviçre'de birçok hastalığın görülme oranı nispeten daha az.

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2. Avustralya'da GSMH'nın yüzde 5'inden fazlası eğitime harcanıyor.

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1. BM'nin listesinde 13. kez hayat standartlarının en yüksek olduğu ülke seçilen Norveç'te, ortalama yaşam süresi 82 yıl.

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