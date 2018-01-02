Yaşamak için en iyi 12 ülke

1 / 12 12. Hong Kong, 84 yılla yaşam süresinin en uzun olduğu ülke



2 / 12 11. Zenginlik alanında ilk sırada yer alan ABD'de ortalama kazanç yıllık 53 bin dolar civarında.



3 / 12 10. Eğitim alanında en başarılı ülke Kanada. Halkın yarısından fazlası üniversite mezunu.



4 / 12 9. İzlanda, yaklaşık 83 yıllık yaşam süresiyle yaşamak için en iyi ülkelerden biri.



5 / 12 8. İrlanda, dünyada suç oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Ülkede cinayet oranının nüfusa oranı yüzde 1,1.



6 / 12 7. Hollanda, yüzde 12,4 ile dünyada gelir eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler arasında.



7 / 12 6. Singapur'da ortalama yaşam süresi 83 yıldan fazla.



8 / 12 5. Danimarka, kadın ve erkekler arasındaki maaş farkının en az olduğu ülkelerden.



9 / 12 4. Almanya, eğitim alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında.



10 / 12 3. Sağlık alanında birçok ülkeyi geride bırakan İsviçre'de birçok hastalığın görülme oranı nispeten daha az.



11 / 12 2. Avustralya'da GSMH'nın yüzde 5'inden fazlası eğitime harcanıyor.

