Yaşamak için en iyi 12 ülke

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12. Hong Kong, 84 yılla yaşam süresinin en uzun olduğu ülke
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11. Zenginlik alanında ilk sırada yer alan ABD'de ortalama kazanç yıllık 53 bin dolar civarında.
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10. Eğitim alanında en başarılı ülke Kanada. Halkın yarısından fazlası üniversite mezunu.
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9. İzlanda, yaklaşık 83 yıllık yaşam süresiyle yaşamak için en iyi ülkelerden biri.
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8. İrlanda, dünyada suç oranının en düşük olduğu ülkelerden biri. Ülkede cinayet oranının nüfusa oranı yüzde 1,1.
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7. Hollanda, yüzde 12,4 ile dünyada gelir eşitsizliğinin en az olduğu ülkeler arasında.
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6. Singapur'da ortalama yaşam süresi 83 yıldan fazla.
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5. Danimarka, kadın ve erkekler arasındaki maaş farkının en az olduğu ülkelerden.
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4. Almanya, eğitim alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında.
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3. Sağlık alanında birçok ülkeyi geride bırakan İsviçre'de birçok hastalığın görülme oranı nispeten daha az.
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2. Avustralya'da GSMH'nın yüzde 5'inden fazlası eğitime harcanıyor.
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1. BM'nin listesinde 13. kez hayat standartlarının en yüksek olduğu ülke seçilen Norveç'te, ortalama yaşam süresi 82 yıl.