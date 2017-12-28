Yeni asgari ücret belli oldu mu?

1 / 12 MİLYONLAR BU HABERİ BEKLİYOR

6 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona gelindi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret yarın belli oluyor.

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Çalışmalarına 1 Aralık'ta başlayan ve şu ana kadar 3 toplantı yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü toplantısını yarın yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında toplanacak olan komisyon, asgari ücrete yapılacak zammı netleştirecek.

3 / 12 TARAFLAR NE İSTİYOR?



4 / 12 TÜRK-İŞ, NET 1893 TL TALEP ETTİ

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etti.

5 / 12 DİSK, 2 BİN 300 TL İSTİYOR

DİSK, asgari ücret talebini net 2 bin 300 lira olarak açıkladı.

6 / 12 TİSK YÜZDE 7 ZAM İSTİYOR

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaptı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam öneriyor.

7 / 12 '100 TL' DESTEĞİN DEVAMI İSTENİYOR

Türk-İş ile TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.

8 / 12 BAŞBAKAN: ÜLKE ŞARTLARI DİKKATE ALINACAK

Hükümetin yıllardan beri çalışana enflasyonun altında bir ücret vermediğine dikkat çeken Başbakan Binali Yıldırım, "Çalışanlarımızın mağdur olmaması için her türlü tedbiri almıştır. Bu sefer de aynı şekilde makul olan, ülkenin şartlarını da dikkate alarak en uygun şekilde sonuçlandırılacaktır" dedi.

9 / 12 AÇLIK SINIRI 1608 TL

Türk-İş'in her ay yaptığı geçim şartları araştırmasına göre, aralık ayı itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5 bin 238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

10 / 12 ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret, yasa gereği beşer işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirleniyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, işveren tarafı adına masaya TİSK oturuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın, çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

11 / 12 MEVCUT ASGARİ ÜCRET 1404 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 777 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 404 lira 6 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 510 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 88 lira 56 kuruşu (işverene maliyet tutarında sosyal güvenlik primindeki yüzde 5 oranındaki indirim dikkate alınmış ve 100 lira/ay teşvik indirimi hariç) buluyor. Bunun bin 777 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 275 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 35 lira 55 kuruşunu işverene ait işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.