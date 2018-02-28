Yeni düzenleme geliyor! Sigara kapalı dolapta satılacak

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Sigara yasağıyla ilgili taslak, sigara satışlarında tüketimi ve erişimi özendirecek sunum ve pazarlama tekniklerini kısıtlayıcı hükümler içeriyor. Sigara paketleri gençlerin ilgisini çekecek şekilde renkli ve albenili olamayacak.

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Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; tütün ürünleri, müşterilerin ulaşamayacağı ve göremeyeceği şekilde satılacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın tütünle mücadele kapsamında hazırlanması talimatını verdiği taslakta yer alan yeni düzenlemeler şöyle:

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- Sigara paketleri tek tip olacak.

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Sigara paketinin üzerinde sadece kutu yüzeyinin yüzde 5’ini aşmayacak puntoda markası yer alacak.

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Öngörülen sınırlayıcı kurallar, birden fazla paketi bir arada bulunduran tütün ürünleri için de geçerli.

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Tek tip paketler Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği şekilde hazırlanacak.

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Yeni düzenlemeyle tütün ürünlerinin satışı da disipline edilecek. Büfelerde, marketlerde sigara satışları açıktan yapılamayacak. Kapalı dolaplar müşterinin göremeyeceği ve ulaşamayacağı noktalarda yer alacak.