Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

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Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon çipli yeni kimlik kartı dağıtan nüfus çalışanlarının, ehliyet ve pasaport devri ile birlikte yetersiz personel ve altyapı nedeniyle tıkanma yaşayacağını belirten E-Nüfus Sendikası Genel Başkan Ali Kart, aylar öncesinden nüfus müdürlüklerine uyarılarda bulunmalarına karşın çözüm üretilmediğini kaydetti.

2 / 6 2 NİSAN TARİHİNDE DEVREDİLİYOR

2 Nisan’da pasaport ve ehliyet işlemlerinin nüfus müdürlüklerine devredileceğini ifade eden Başkan Kart, "Sendika olarak aylar öncesinden nüfus müdürlüklerinin personel ve fiziki altyapı eksikliklerine dikkat çekmemize rağmen, henüz eksikler tamamlanmadan devir işlemi gerçekleşiyor. Kamuoyunun bildiği üzere normal iş ve işlemlerimizin yanında, çipli kimliğe geçilmesiyle nüfus müdürlüklerimizde yoğunluk devam etmektedir." dedi.

3 / 6 "SAATLERCE SIRA BEKLENECEK"

Kart, "Bunun yanına şimdi de pasaport ve ehliyet işlemleri ekleniyor, ilk bakışta vatandaşa tek elden işlem yapma kolaylığı gibi görülse de saatlerce sıra beklenerek yapılacak işlemden olumlu bir geri bildirim alınamayacağı aşikardır." görüşünü dile getirdi.

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"Vatandaşın mutlu olması bir yana, şikayetler de artacaktır" diyen Ali Kart, "Emniyet müdürlüklerinde görev yapan 5 bin personelin sahada görevlendirmesi amacıyla düşünülen bu devir işleminin, personel ataması yapmadan nüfus müdürlüklerine devredilmesi, yoğunluğumuzu hat safhaya çıkaracaktır" şeklinde konuştu.

5 / 6 "ÇÖZÜM 5 BİN PERSONEL ATAMASI"

Kart, nüfus müdürlüklerindeki personelin iş yükünün altından kalkabilmesi için 5 bin yeni personel atanmasının şart olduğunu ifade ederek, "Bizler, yaşanabilecek problemler öncesi ’testi kırılmadan’ uyarı görevimizi yapmak istiyoruz." dedi.