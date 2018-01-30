Yeni trend: Ördek suyuna çorba

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Ördekleri kendi üretim çiftliklerinden temin eden Eskişehirli çorbacı Münür Subaşı, farklı bir lezzet olan ördek suyu çorbasını deneyenlerin tekrar tekrar geldiklerini ve para üstünü dahi almadıklarını ifade etti.

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Çorbayı nasıl yaptığını anlatan Subaşı, ördeğin kokusunu gidermek için kakule kullandığını belirterek, "Ördekleri kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Gününe göre orada 2-3 tane kesiyoruz. Ördek eti kesildikten sonra buzlukta bir müddet bekletiliyor. Buz tutması lazım. Buz tuttuktan sonra eti çözdürüyoruz. Ardından sirkeli suda bekletiyoruz. Yıkayıp tekrar pişirmeye alıyoruz. Ördek bataklık hayvanı olduğu için batak kokusu oluyor. Onun kokusunu almak için de kakule kullanıyoruz. Kakule etin ham kokusunu gideriyor. Etini pişirdikten sonra suyunu ayrı olarak süzüyoruz. İçinde meyan olsun diye şehriye ile beraber yapıyoruz. Tavuk suyu şehriye gibi ördek suyu şehriye de aynı. Çorbanın içerisine kapya biber, sivri biber, limon, tuz, yağ ve un atıyoruz. Çok beğeniliyor" dedi.

3 / 6 GÜNDE 2-3 KERE YAPILIYOR

Çorbanın tadına bakanların çok kısa bir sürede yakınlarına tavsiye ettiklerini aktaran çorbacı Münür Subaşı, "Biz insanlar bu lezzeti tatsın istedik. Ördek her yerde satılmayan bir şey. Eskişehir’i 2 kez dolaş, ’ben bu gün ördek yiyeceğim’ de bulamazsın. Satılmıyor. Biz kendimiz üretiyoruz. Tüketmek gerekiyor bunları da." diye konuştu.

4 / 6 PORSİYONU 7,5 LİRA

Bir porsiyon çorbanın 7 buçuk lira olduğunu kaydeden Münür Subaşı, "İnsanlara her şeyde olduğu gibi bilinmeyen tat yabancı geliyor. Yabancı geldiği için önce bir tadına bakın diyerek tattırıyoruz. Çok kısa sürede bir birlerine tavsiye ediyorlar. Kendimize göre ünümüz var. Büyük bir talep var. Çorbayı günde 2-3 kere tekrar yapıyoruz" şeklinde konuştu.

5 / 6 KALBE ÇOK İYİ GELİYOR

Son olarak ördek suyu çorbasının faydalarını anlatan Subaşı, "Ördek çorbasının, ördek etinin faydaları benim bildiğim kadarıyla kalbe çok iyi geliyor. Troid bezlerini çalıştırıyor. Ördek daha çok Amerika, Japonya ve Yunanistan’da üretiliyor. Oraların halkı ördeği daha çok tüketiyorlar. Bizde de yayılmaya başladı. İnsanlar faydalanacaklar" şeklinde konuştu.