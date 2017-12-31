Yeni yıla zamlarla birlikte uyandık!

1 / 17 YÜZDE 14.47 ZAM

1 Ocak itibariyle elektrik faturalarından köprü geçiş ücretlerine, kış lastiği takmama cezasından kırmızı ışıkta geçme cezasına hemen her şey zamlandı. Trafik cezaları, cep telefonu vergileri, ehliyet, pasaport gibi harçlar ise yüzde 14.47 oranında arttı.

2 / 17 KÖPRÜDEN GEÇİŞ 8,75 TL'YE ÇIKIYOR.

15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinden otomobil geçiş ücreti 7 TL'den 8,75 liraya çıktı.

3 / 17 TAKMAYANA 715 TL CEZA

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği takma zorunluluğu kapsamında kesilen ceza, yeni yılla birlikte 715 liraya yükseldi.

4 / 17 ELEKTRİK FİYATLARI YÜZDE 8.8 ZAMLANDI

BOTAŞ’ın 1 Aralık’ta doğalgaz santrallarına sattığı doğalgaza yüzde 8 zam gelince, artan maliyetlerden dolayı evde ve iş yerlerinde kullanılan elektrik faturalara bugün itibariyle yüzde 8.8 zamlı yansıyacak.

5 / 17 KIRMIZI IŞIKTA GEÇENE 236.4 TL CEZA

Yılın ilk günü kırmızı ışıkta geçmenin cezası 206.5 liradan 236.4 liraya çıktı. Aynı şekilde hız sınırını yüzde 10 aşmanın cezası da 1 Ocak’tan itibaren 206.5 liradan 236.4 liraya yükseldi.

6 / 17 ALKOLLÜ ARAÇ KULLANAN BİN 3 TL CEZA ÖDEYECEK

Bu sabahtan itibaren alkollü araç kullananlara ilk yakalanmalarında bin üç lira ceza uygulanacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası, bin 258 lira olacak.

7 / 17 ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ YÜZDE 14.47 ARTTI

Araç muayene ücretlerine %14,47 zam geldi. Araç muayene ücreti, 1 Ocak 2018'den itibaren yüzde 14,47'lik yeniden değerleme oranında artırıldı. TÜVTÜRK istasyonlarında, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 2017 yılındaki 267,86 liradan 2018'de 305,62 liraya çıktı. Ücretler; otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 2017'deki 198,24 liradan 2018'de 226,56 liraya; traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 101,48 liradan 2018'de 115,64 liraya yükseldi.

8 / 17 EMNİYET KEMERİ KULLANMAMA CEZASI 111 TL

Emniyet Kemeri Kullanmamanın cezası 96,5 TL'den 111 TL'ye çıkarıldı.

9 / 17 MTV'YE YÜZDE 15-50 ARASI ZAM

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ise yeni yılda yüzde 15, yüzde 25, yüzde 38 ve yüzde 50 oranlarında zamlandı.

10 / 17 PASAPORT 194 LİRA

Yıl başında 1 yıllık pasaport harcı 169.5 liradan 194 liraya çıkarıldı.

11 / 17 EHLİYET HARCI

B sınıfı ehliyet harcı 418.3 liradan 479 TL'ye çıkarıldı.

12 / 17 EMLAK VERGİSİNE YÜZDE 7.25 ZAM

Emlak Vergisi yeniden değerleme oranının yarısı oranında arttırıldı. 2018'de yüzde 7.25 oranında zamlandı.

13 / 17 BİR METREKÜP SUYA 4 KURUŞ FAZLA ÖDENECEK

Çevre Temizlik Vergisi her 1 metreküp su tüketimi için 28 kuruştan 32 kuruşa çıktı.

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Yere çöp atanlar artık 232 lira ödemek zorunda kalacak.

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Komşusunu rahatsız edecek derecede yüksek ses ve titreşime neden olanlar ise 968 lira ceza ödemek zorunda.

16 / 17 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Bu yıl 48 TL olan Özel İletişim Vergisi için 2018'de 55 TL ödeyeceğiz.