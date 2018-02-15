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Yenilebilir çiçek üretti, en lüks mekanlar peşine düştü

Antalya'da bir tarım firması, 13 çeşit yenilebilir çiçek üretiyor. Lüks restoranlar ve 5 yıldızlı otellerin peşinden koştuğu ürün, özellikle Sevgililer Günü'nde büyük rağbet gördü.

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Antalya'da faaliyet gösteren bir tarım firması, minyatür sebzeler, çok sayıda ot çeşidinin yanı sıra yenilebilen 13 türde çiçek üretiyor. Bu çiçekler sofralarda süsleme ve dekoratif amaçlı da kullanılıyor.
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Firmanın sahibi ve genel müdürü Mustafa Erüst, Serik ilçesi Gebiz bölgesindeki 1 dönümlük serada ürettikleri yenilebilir çiçeklerin, lüks restoran ve 5 yıldızlı otellerden talep gördüğünü söyledi.
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SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKLERE TALEP ARTTI

Mustafa Erüst; fasulye çiçeği, erik çiçeği, elektrik çiçeği, salatalık çiçeği, soğan çiçeği, menekşe çiçeği gibi 13 çeşit yenilebilir çiçek çeşidi olduğunu belirtti.
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Çiçeklerin aynı zamanda salatalarda ve yemek süslemelerinde de kullanıldığını kaydetti.
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Çiçeklerde roka, tere gibi bilinen tatların olduğunu aktaran Mustafa Erüst, çiçeklerin tıbbi açıdan faydaları olduğunu anlattı.
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Erüst, "Sevgililer Günü dolayısıyla çiçeklere talep arttı. Aldığımız taleplere yetişmekte zorlandık. Bilinirliğin artması halinde gelecekte talebin de daha çok artacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
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MİNİ SEBZELER ÇOCUKLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çiçeklerin büyük bölümünü Uzak Doğu'dan getirdiklerini kaydeden Mustafa Erüst, aynı zamanda mini sebzeler ve mikro filizler yetiştirdiklerini de vurguladı.
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Mini sebzelerin büyümesi için hiçbir çaba göstermediklerini aktaran Erüst, "Tabak süslemelerinde sıkça kullanılıyor. Kişiye özel porsiyonluk üretim yapılıyor." dedi.
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Otellerin ve sağlıklı beslenmek isteyenlerin bu ürünleri tercih ettiğini kaydeden Mustafa Erüst, "Büyümesi için hiçbir şey vermediğimiz için daha sağlıklı. Görsel çekiciliği olduğu için çocukların okullarında rahatlıkla yiyebileceği, sağlıklı, organik ürünler" diye konuştu.
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Mikrofilizlerin tohumlarını çimlendirip belli oranda boylandırdıklarını kaydeden Mustafa Erüst, bu filizlerdeki vitaminin çok daha fazla olduğunu, dolayısıyla besleyici olduğunu söyledi.
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