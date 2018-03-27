Yerli araç çağrısına uydu, arazi tipi araç yaptı!

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Balbay, "Motor bölümü hariç diğer yürür aksamlarını yaptım. Çokta güzel randıman verdi. Diğer araçlardan çok sağlam arazi için yapıldı, performansı da çok yüksek. Yakıt tüketimi diğer araçlara kıyasla yüzde 70 gibi, onlara göre yüzde 30 iktisatlı. Değişik versiyonlarını yapacağım mutlaka” diye konuştu.