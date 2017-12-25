Yıl sonu kampanyalarında son dönemece girildi!

1 / 44 Kampanyalar birbiriyle yarışıyor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2017'nin 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 daralırken, markalar, yıllık satış hedeflerine ulaşabilmek için müşterilerini aralık ayında çeşitli fırsatlar içeren kampanyalarla karşılıyor.

2 / 44 Faizsiz finansman desteği öne çıkıyor

Birçok markada "yüzde sıfır faizli kredi" avantajının dikkati çektiği yıl sonu kampanyalarında ayrıca, nakit indirimi, balon ödeme, taksit erteleme, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) hediyesi ve takas desteği gibi imkanlar bulunuyor.

3 / 44 Mitsubishi L200 Blizzard'da 10 bin TL’lik indirim

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi L200’ler için kampanya başlattı. Aralık sonuna kadar geçerli olan kampanya çerçevesinde Mitsubishi L200 Blizzard modelinde 10 bin TL’lik indirim yapıldı. Kampanya kapsamında Mitsubishi L200’ün diğer modellerinde de anahtar teslim fiyatı üzerinden farklı oranlarda indirimler uygulanıyor.

4 / 44 Caddy’de 4 bin 500 TL'ye varan indirim

Volkswagen Ticari Araç kampanya kapsamında, düşük işletim maliyeti ve yüksek ikinci el değeri ile kullanıcısına kârlı yatırım imkanı sunan Volkswagen Caddy modellerini, 4 bin 500 TL’ye varan indirim avantajının yanı sıra Volkswagen Doğuş Finans (vdf) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Auto Credit” sistemiyle de yıl sonuna özel avantajlarla satışa sunuyor. Auto Credit ile Caddy modeline aylık 990 TL’lik taksitlerle de sahip olmak mümkün. Volkswagen Auto Credit sistemi ayrıca uzatılmış garanti ve geri alım garantisi de sunuyor.

5 / 44 Giulietta’ya özel fiyatlar

Alfa Romeo, lüks ve dinamik kompakt sınıf temsilcisi Giulietta’da özel alım fırsatları sunuyor. Kampanya kapsamında, çift kavramalı TCT otomatik şanzıman ve 1.6 JTDM 120 HP turbo dizel motor seçeneğiyle öne çıkan Giulietta modelleri, tam 80 bin TL’ye kadar 24 aya varan vadeyle 0,99 faizli ve eşit ödemeli kredi avantajıyla satın alınabiliyor.

6 / 44 Porsche Macan'da yıl sonuna özel fiyatlar

Sınırlı sayıda ve Türkiye’ye özel donanıma sahip Porsche’nin SUV model serisi Macan, 2.0 litrelik benzinli ve turboşarjlı dört silindir motoruyla, performansı verimlilik ile buluşturuyor. Macan, 98.000 Euro’dan başlayan yıl sonuna özel fiyatlar ile Porsche yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.

7 / 44 Renegade'de 80 Bin TL'ye 0,99 faizli kredi

Jeep, Aralık ayında Renegade modelinde sunduğu kredi fırsatıyla, yeni yılda Jeep sahibi olmak isteyen otomobilseverlere cazip ödeme seçenekleri yaratmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında Jeep Renegade Limited versiyonu, tam 80 bin TL'ye kadar 24 aya varan vadeli ,0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte satın alınabiliyor.

8 / 44 Opel, aylık 685 TL'den başlayan kredi ödemeleri sunuyor

Opel müşterileri, 30 bin TL’lik krediye 685 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabiliyorlar. Arzu eden müşteriler alternatif olarak 30 bin TL’lik kredi için şimdi al altı ay sonra ödemeye başla seçeneğini de tercih edebiliyorlar. İki kredi seçeneği de tüm Opel modellerinde geçerli.

9 / 44 Farklı modellere özel fiyatlar

Markanın yeni amiral gemisi Insignia ve yeni kompakt SUV’u Grandland X’e özel Aralık boyunca 50 bin TL, 30 ay, yüzde 0,94 faizli kredi fırsatı da Opel müşterilerinin yararlanabileceği seçenekler arasında bulunuyor. Yeni Insignia’da başlangıç fiyatı 150 bin TL. Ülkemizde yoğun şekilde talep edilen 1.6 dizel otomatik motor-şanzıman kombinasyonu 167 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışta. Opel’in Kasım ayında meraklıları ile buluşturduğu kompakt SUV’u Grandland X’in ise başlangıç fiyatı 136 bin 900 TL.

10 / 44 Opel Finans Sistemi'nden uygun çözümler

2016 Avrupa’da yılın otomobili seçilen yeni Astra modellerinde 12 bin TL, 12 ay sıfır faiz fırsatı Aralık’ta da devam ederken, Astra Hatchback modelleri 87 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Sportif görünümü ile dikkatleri çeken OPC Line Sport donanım paketinde fiyatlar 118 bin 150 TL’den başlıyor. Geniş ailelerin tercihi Astra Sports Tourer’da ise tavsiye edilen kampanyalı baz fiyat 120 bin TL. Opel’in perakende satış finansmanında müşterilerine sunduğu çözüm ortağı Opel Finans Sistemi (OFS) Ekim boyunca 1,34 gibi uygun koşullarda ve rekabetçi faiz oranlarıyla kredi imkanı sağlıyor.

11 / 44 Skoda'dan uygun kredi şansı

Kredi kullanarak yeni araç almak isteyenlere Skoda finans ile birlikte sunulan, 50 bin TL 24 ay yüzde 0.97 oranından başlayan faiz fırsatı araç satın almayı kolaylaştırıyor. Avantajlı kredi fırsatının yanı sıra Zubizu üyelerine seçili modellerde sunulan özel ek indirimlerden faydalanmak mümkün.

12 / 44 Zubizu kullanıcılarına özel indirim

Zubizu kullanıcıları, geniş iç hacmi, zengin motor seçenekleriyle çıkan Yeni Octavia modellerinde yüzde 2 indirimden yararlanabiliyorlar. Sınıfının en dinamik modelleri arasında yer alan Fabia ve markanın amiral gemisi Superb’de ise yüzde 3 oranında indirim uygulanıyor. Yeni Rapid Sedan ve Rapid Spaceback modelleri ise yüzde 5 indirim avantajıyla satın alınabiliyor.

13 / 44 Seat'ta yıl sonuna özel indirimli fiyatlar

SEAT, Leon ve Yeni Ibiza modellerinde ZUBİZU üyelerine özel indirimlerle yılı sonlandırıyor. SEAT kampanya kapsamında Yeni Ibiza modellerini yüzde 3’e varan, Leon modellerini ise yüzde 5’e varan tavsiye edilen indirimlerle sunuyor.

14 / 44 Günde 25 liraya Duster

Aralık ayında Dacia Duster Ambiance 4x2 1.5 dCi 90 bg müşterileri, 32 bin 850 lira peşinatla 35 ay vadede aylık 743 lira ödeme ve vade sonunda 42 bin 818 liralık balon ödeme fırsatından yararlanabiliyor.

15 / 44 Yüzde 1,14 sabit faizli kredi seçeneği de var

Bu kampanyadan yararlanmak istemeyenler için ise Duster’ın manuel vites versiyonlarında 24 bin lira kredi 12 ay, 20 bin lira kredi 15 ay sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranı sunuluyor.

16 / 44 Dacia ticaride bin 500 TL'lik özel indirim

Dacia ticari taksi müşterilerini ise bin 500 liralık özel indirim bekliyor. Kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişen avantajlı faiz oranlarından ticari taksiler de yararlanabiliyor. Ayrıca Dokker Combi ve Dokker Van, Lodgy, Logan MCV ve Sandero modellerinde 12 bin lira kredi için 12 aya kadar sıfır faiz, daha fazla kredi ve vadelerde ise 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı uygulanıyor.

17 / 44 Toyota, MTV’yi karşılıyor

Toyota, aralık ayında satın alınacak tüm modellerinin MTV'sini karşılıyor. Toyota’nın aralık kampanyasında yüzde 1,30 ile başlayan faiz oranları ve 48 aya varan vade seçenekleri yer alıyor. Aralık kampanyasından yararlananlar, ödemelerine 2018 yılının haziran ayında başlayabiliyor. Ayrıca, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için takas imkanı da sağlanıyor.

18 / 44 C-HR Hybrid için ekstra 3 bin TL'lk indirim

Fiyatların sabit tutulduğu kampanyada, ayrıca Türkiye’de üretilen C-HR Hybrid için kasım fiyatlarına ek olarak 3 bin liralık indirim de bulunuyor.

19 / 44 Hyundai'nin sıfır faiz kampanyası

Hyundai, i10 modeli için 15 bin lira 15 ay, i20 modeli için 30 bin lira 20 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanı sunuyor.

20 / 44 Hyundai'de farklı seçenekler de var

i30, Elantra ve Tucson modelleri de 50 bin lira 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi veya 6 bin 900 liraya varan nakit indirimiyle satın alınabiliyor. Hyundai IONIQ Hybrid için ise 50 bin lira 24 ay 0,99 faizli kredi sağlanıyor.

21 / 44 Ford da sıfır faiz imkanı sunuyor

Ford, yılın son ayında tüm binek ve ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44 bin lira 20 ay yüzde sıfır faiz kampanyasını müşterileriyle buluşturuyor. Paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40 bin lira 20 ay yüzde sıfır faizli kredi desteği sunuluyor.

22 / 44 705 lira taksitle Yeni Ford Fiesta

Ford’un B segmentindeki yenilenen modeli Fiesta’ya, “Ford Options” kredi seçeneği ile ayda 705 lira taksitle sahip olunabilirken, “Ford Options” kredisi ile araç alımlarında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden de 3 bin lira indirim avantajından yararlanılabiliyor.

23 / 44 Ford C-MAX ve Mondeo modelleri için 7 bin TL takas desteği

Ayrıca, Ford C-MAX ve Mondeo modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 7 bin lira takas desteği, Focus ST Line modelinde ise tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden yüzde 4 indirim aralık ayı boyunca devam ediyor.

24 / 44 Ford'dan farklı modellere farklı indirimler

Custom ve Ranger modellerinde 4 kış lastiğini ÖTV ve KDV dahil olarak bin 200 liraya alma fırsatı sağlayan Ford, ayrıca tüm binek modeller ile Tourneo Courier ve Transit Courier’de yine aralık ayında Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 lira indirim sunuyor.

25 / 44 Renault'da sıfır faiz fırsatı

Aralık ayında Renault’nun Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24 bin lira 12 ay ya da 20 bin lira 15 ay vadeli kredi için yüzde sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranından faydalanma imkanı sunuluyor.

26 / 44 Farklı modellere farklı seçenekler

Talisman, Symbol, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Koleos ve Zoe modellerinde ise 12 bin lira kredi 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği bulunuyor. Bu modellerde daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz imkanı sağlanıyor.

27 / 44 Renault ticaride ek indirim kampanyası

Renault’nun hafif ticari modelleri Master ve Trafic için ise 30 bin lira kredi 18 ay vade yüzde sıfır faizle satılıyor. Bu modellerde daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2 bin liralık ek indirim sağlanıyor.

28 / 44 Fiat’ta faizsiz kredi imkanı

Aralık ayında Fiat Egea Hatchback için dileyenlere 30 bin lira için 15 ay vadeyle yüzde sıfır faizli kredi fırsatı sağlanıyor. Fiat Egea Hatchback ile Egea Station Wagon modellerinde 50 bin liraya kadar 3 yıla varan vadeyle 0,99 faizli kredi seçeneği yer alıyor.

29 / 44 Fiat 500x 1.6, benzinli fiyatına

Yıl sonuna özel olarak Fiat 500X’in 1.6 litre Multijet dizel motorlu ve otomatik vitese sahip versiyonları, benzinli fiyatına sunuluyor.

30 / 44 Fiat 500L 1.3, düz vitesli fiyatına

Fiat 500L’de ise 1.3 litre Multijet dizel motorlu ve otomatik vitesli model seçeneği düz vitesli fiyatına satın alınabiliyor. Yıl sonu fırsatlarına ek olarak, 500X ve 500L modellerinde de 60 bin lira tutar ve 48 aya kadar vade seçenekleri bulunuyor.

31 / 44 Citroen’de 40 bin liraya sıfır faiz

Citroen’in C3, yeni C3 Aircross, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerine, aralık ayında, 40 bin liraya 20 ay yüzde sıfır faizli krediyle sahip olunabiliyor.

32 / 44 Takas indirimi de sunuyor

C-Elysee, C4 Cactus ve C4 Picasso modellerinde ayrıca 2 bin liralık takas indirimi sağlanıyor. Citroen Berlingo Combi ve Berlingo Maxi Panelvan modellerinde ise 30 bin liraya 20 ay yüzde sıfır faizli kredi ve 2 bin lira takas indirimi sunuyor.

33 / 44 Kia'da faizsiz kredi şansı

Kia, aralık ayına özel tüm binek modellerini, 20 bin liraya 20 aya kadar yüzde sıfır veya 60 bin liraya 20 aya kadar yüzde 0,82 faizli krediyle satıyor. Kia, ticari araç Bongo’larda ise 20 bin liraya 20 aya kadar yüzde sıfır veya 40 bin liraya 20 aya kadar yüzde 0,66 faiz seçeneği sunuluyor.

34 / 44 Aralık MTV’si Nissan’dan

Nissan, Aralık boyunca satın alınan tüm binek modellerin Aralık 2017 motorlu taşıtlar vergisini üstleniyor. X-Trail ve Qashqai modellerinde sıfır faizli 40 bin lira finansman desteği sunan Nissan, Micra için 12 bin liraya, Juke için 18 bin liraya varan sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi sağlıyor.

35 / 44 Nissan Navara'ya özel finans desteği

Nissan Navara için de yüzde sıfır faiz ve 12 ay vade ile 50 bin liraya varan finans desteği sağlanıyor.

36 / 44 KDV’nin yarısı Peugeot’dan

Peugeot’nun 208, 2008 ve 3008 “KDV’nin yarısı bizden” kampanyasıyla satılırken, 5008 modeli için 75 bin lira 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi imkanı sunuluyor.

37 / 44 Peugeot ticaride “KDV’nin tamamı bizden” kampanyası

Peugeot Partner Tepee ve Peugeot Expert Van “KDV’nin tamamı bizden” kampanyasıyla müşterilerle buluşurken, Peugeot Expert Traveller için bu kampanyanın yanında 75 bin lira 24 ay yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı bulunuyor.

38 / 44 Honda'dan Civic Sedan'a özel kampanya

Aralık ayında tüm Honda Civic Sedan modelleri 20 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatıyla müşterileri bekliyor.

39 / 44 BMW'de farklı modellere farklı fırsatlar

Aralık ayı boyunca, BMW 1 Serisi 45 bin lira 12 ay, 3 Serisi 60 bin lira 24 ay yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla satılıyor. Yeni BMW 5 Serisi için ise 150 bin lira kredi 36 ay yüzde 0,95 faiz oranıyla sağlanıyor. Ayrıca, BMW 1 Serisi için 2 bin lira, 3 Serisi için 3 bin lira, 5 Serisi için de 5 bin lira takas desteği sunuluyor.

40 / 44 Audi'de sıfır faiz şansı

Audi, 31 Aralık'a kadar, sınırlı sayıdaki A4 1.4 TFSI için 60 bin lira, A4 2.0 TDI ve A4 allroad için 70 bin lira, A4 Avant 1.4 TFSI için de 50 bin lira krediyi 24 ay yüzde sıfır faizle sağlıyor. A3 Sportback ve A3 Sedan için ise 50 bin lira kredi 24 ay yüzde sıfır faizle sunuluyor. ZUBİZU üyelerine özel kampanyadan Audi Kasko ve Uzatılmış Garanti alınması durumunda faydalanılabiliyor.

41 / 44 Mercedes-Benz'de farklı modellere farklı fırsatlar

Aralık ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130.000 TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %0,89 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

42 / 44 Uygun faiz oranları

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan model otomobiller için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 170.000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %0,89 faiz oranından C-Serisi Estate, Coupé, Cabriolet ve SLC için ise %0,49 faiz oranından yararlanılabiliyor.

43 / 44 Kişiye özel ödeme planı

Mercedes-Benz E 180, E 220, E 300 Sedan otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 200.000 TL kredi tutarı, %0,89 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.