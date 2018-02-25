Yüksek hacimli sanal paralara bir yenisi eklendi

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Kripto para birimleri piyasasında dün akşam saatlerinde gözlemlenen düşüş eğilimi devam ederken, en yüksek hacimli 10´uncu sanal para birimi olan Dash yerini IOTA'ya bıraktı.
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Kripto para birimlerinde dün akşam saatlerinde gözlemlenmeye başlayan düşüşün de etkisiyle toplam 1,519 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi son 24 saatte 13 milyar dolara karşılık gelen yüzde 2.9´luk bir düşüşle 436 milyar 545 milyon dolara geriledi.
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IOTA 10. SIRAYA YÜKSELDİ
Çeşitli ülkelerden gelen düzenlemelerin etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde genel bir düşüş gözlemlenirken, son 24 saatte yüzde 12.92´lik artış gösteren IOTA, en yüksek hacimli 10´uncu sanal para birimi Dash´i geride bırakarak 10´uncu sıraya yükseldi.
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En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimlerindeki değişiklikler ise şöyle:
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Bitcoin yüzde 4.69,
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Ethereum yüzde 1.19,
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Ripple yüzde 2.85,
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Bitcoin Cash yüzde 5.26,
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Litecoin yüzde 1.88
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Cardano yüzde 5.03
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Stellar yüzde 5.42,
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EOS yüzde 3.08 düşerken,
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IOTA yüzde 12.92 arttı.