Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yerli silahlar

1 / 15 İşte TSK'nın operasyonda kullandığı mühimmatların teknik özellikleri

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk aşamasında yerli silah sistemleri ve mühimmatlar büyük dikkat çekti. Silahlar arasında en çok iş SOM seyir füzelerine düştü. Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk bölümüne Başbakan Binali Yıldırım'ın "Yüzde 70 oranında kullanıldı" dediği yerli silah sistemleri ve mühimmat damga vurdu. Bunlar arasında en çok iş SOM seyir füzelerine düştü.

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SOM'ların yüksek isabet hassasiyetine sahip olması sayesinde, taarruzlar sırasında siviller zarar görmedi. Teröristler, Afrin bölgesini 6 yıldır yeraltı sığınakları ve tünellerle donatıyordu. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre F-16'lar yeraltı hedelerini SOM seyir füzesi ile vurdu.

3 / 15 İşte TSK'nın operasyonda kullandığı SOM füzeleri ve diğer silah/mühimmat ile teknik özellikleri:



4 / 15 SOM SEYİR FÜZESİ:

Havadan karaya atılan SOM seyir füzeleri TÜBİTAK-ROKETSAN işbirliğiyle yerli imkanlarla geliştirip üretildi. Türk jetleri YPG roketlerinin menzili içerisine girmeden hedeflerini imha etti ve sahayı yumuşattı. Teröristler bu sayede Afrin kent merkezine hapsedildi.

5 / 15 SOM FÜZESİ:

Menzili: 250KM Uzunluğu: 4M Ağrılığı: 600KG Harp Başlığı: Parçacık etkili veya ardışık delici.

6 / 15 HASSAS GÜDÜM KİTİ

Ağır bombardımanda kullanılan mühimmat, TÜBİTAK'ın geliştirdiği teknolojiyle akıllı bombaya dönüştürüldü. Hassas Güdüm Kiti(HGK) sayesinde, bombalar yüksek kullanım kabiliyeti ve hassassiyetli vuruş yeteneği kazandı.

7 / 15 İşte TSK'nın operasyonda kullandığı mühimmatların teknik özellikleri

Hassas Güdüm Kiti(HGK)'nın: İrtifa: 12 bin metre Menzil: 25KM Sapma Payı: 6.3 metre

8 / 15 SAKARYA ÇNRA

Roketsan'ın ürettiği çok namlulu roketatar (ÇMRA) sistemi, harekatın ilk günlerinde yoğun şekilde kullanıldı.

9 / 15 İşte TSK'nın operasyonda kullandığı mühimmatların teknik özellikleri

Sakarya ÇNRA'nın: Çap: 122 mm Menzil: 3-40 KM Namlu sayısı: 2*20 Ateşleme aralığı: 0.5 sn

10 / 15 FIRTINA OBÜSÜ

Kundağı motorlu topçu sistemi her türlü arazide ilerleyebiliyor. Hakekat halindeyken 30 saniye içersinde atış hazır hale getirilebiliyor. Mevzi koordinatlarını 17.5 mm doğrulukla, mevzi rakamını ise 10 metre doğrulukla tespit ediliyor.

11 / 15 İşte TSK'nın operasyonda kullandığı mühimmatların teknik özellikleri

Fırtına Obüsü'nün: Çapı: 155 mm Menzili: 40 KM Ağırlığı: 47 ton Ateşleme hızı: 8 atış/dakika Sürati: 65 dolalar

12 / 15 BAYRAKTAR İHA

Bayratar firmasının geliştirdiği MALE(orta irtifa-uzun menzili) sınıf insansız hava aracı(İHA) harekatta keşif ve gözetleme amacıyla kullanıldı. Taktik İHA tam otomatik uçuş kontrol özelliklerine sahip bulunuyor.

13 / 15 İşte TSK'nın operasyonda kullandığı mühimmatların teknik özellikleri

Bayraktar İHA: İrtifa: 7.315 Havada kalış: 24 saat Haberleşme menzili 150 KM

14 / 15 Fırat M-60T

Fırat Kalkanı Harekatı'nda 30'dan fazla zırlı araç roketli saldırılarda ağır hasar görmüştü. M-60T tipi tanklar "Fırat" projesiyle SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, gece ve gündüz her türlü hava koşulunda 360 derece görüş imkanı sağlayan optik sistemler ve düşmanın roket saldırılarına karşı erken ikaz yeteneğiyle modernize edilidi.