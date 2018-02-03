Zirve yapan BIST, bu hafta kaybettirdi

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Haftalık bazda Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 2,14 ve altın yüzde 0,92 değer kaybederken, döviz kurları ise kazandırdı.

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BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 121.531,50 ile tarihi zirvesini, en düşük ise 117.792,70 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,14'lük azalışla 118.119,40 puandan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 azalarak 161,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92 düşüşle 1.082,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 268,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 265,00 liraya düştü.

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Bu hafta euro yüzde 0,32 değer kazanarak 4,6840 liraya, ABD doları da yüzde 0,24'lük yükselişle 3,7650 liraya çıktı.

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Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,36, yatırım fonları yüzde 0,22 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 0,35 ile karma ve değişken fonlar oldu.