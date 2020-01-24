FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. 1 liraya aldığı şişeleri sanat eserine dönüşüp Avrupa'ya 50 euroya satıyor

1 liraya aldığı şişeleri sanat eserine dönüşüp Avrupa'ya 50 euroya satıyor

KOBİ HABERLERİ  | 24.01.2020 09:51 | Son Güncelleme

Samsun'da 57 yaşındaki Temel Samangül, temizlik görevlilerinden 1 TL karşılığında aldığı şişeleri sanat eserine dönüştürerek dünyaya pazarlıyor. 1 TL'ye alınan şişeler sanat eserine dönüşünce Avrupa'da 50 euroya alıcı bulabiliyor.

Samsun Yabancılar Pazarında bir dükkanda hediyelik eşya satan Temel Samangül, atık ve atıl malzemeler ile yaptığı eşyaları dünyaya satıyor. Samangül ilk olarak İstanbul Ortaköy'de bulunan bir sanat sokağı içerisinde kendi çabası ile heykeltıraş sanatını öğrendi. Akabinde kendi geliştirerek hediyelik eşyalar yapmaya başladı. Yabancılar Pazarı içerisinde dükkanda eşyaları sergileyen Temel Samangül, "1 TL karşılığında temizlik görevlilerinde şişeler alıyorum. Bununla birlikte atık malzeme boşa gitmiyor, temizlik görevlilerine de maddi kazanç sağlıyorum" dedi.

"Atık bir şeyi çevirmek ve insanlara sunmak çok lezzetli bir durum"

Özellikle Fransız ve İtalyanların bu tür ürünlere ilgi gösterdiğini belirten Samangül, "Türkiye'de ve dünyada turistlik bölgeleri küçük portatif hediyelik eşyaya çeviriyorum. Maket, şişe veya tablet üzerine tasarlıyorum. Kimyasal madde kullanmadan işlerimi yapıyorum. İnsanların kullandığı meşrubat şişeleri, mutfakta kullanılan şişeler gibi insanların kullanıp çöpe attığı şeyleri ben geri dönüşüm yapıyorum. Temizlik işçileri beni bildikleri için 1 TL karşılığında alarak onlara da katkı sağlıyorum. İnsanların çöpe attığı şişeler evlerinin en güzel köşesine dönüşüm olarak geri geliyor. Önemli olan bitik bir şeyi ayağa kaldırmak. Sadece şişeler değil tahta parçalarının üzerine rölyef çalışıyorum. Benim ürünlerim dünyaya gidiyor. Özellikle Fransız ve İtalyanlar bu tür işlere çok güzel yaklaşıyorlar. Bu sanatı, birçok öğrencim var, onlara da öğretiyorum" diye konuştu.

1 TL'ye alınan şişeler sanat eserine dönüşünce Avrupa'da 50 euroya alıcı bulabiliyor.

KAYNAK: İHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
Serada üretiyor, 6 ülkeye ihraç ediyorSerada üretiyor, 6 ülkeye ihraç ediyor
Kırmızı etten pahalı! Tanesi 10 liradan satılıyorKırmızı etten pahalı! Tanesi 10 liradan satılıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun, hediyelik eşya,

En Çok Okunan Haberler

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Etiketlerde yeni dönem

Etiketlerde yeni dönem

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Emeklilere 2 bin 100 TL promosyon

Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Her gün yarım saatini ayırarak yılda 120 bin TL kazanıyor

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor

Serada üretiyor, 6 ülkeye ihraç ediyor

Kırmızı etten pahalı! Hamam böceğinin tanesi 10 liradan alıcı buluyor

Kırmızı etten pahalı! Tanesi 10 liradan satılıyor

Alanyalı avokado üreticilerinin hedefi 20 ülkeye ihracat

Alanyalı avokado üreticilerinin hedefi 20 ülkeye ihracat

KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler

KOSGEB desteğiyle D vitaminli zeytinyağı ürettiler

Fiyatı uygun olunca kelle paçaya yöneldi! Almak için sıra bekliyorlar

Fiyatı uygun olunca vatandaş ona yöneldi

Kış mevsiminin vazgeçilmezi tahin helvası! Kalorifer gibi ısıtıyor

Kışın vazgeçilmezi! Kalorifer gibi ısıtıyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.