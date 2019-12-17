FİNANS

100 bin liralık tesbihlere yoğun ilgi

KOBİ HABERLERİ  | 17.12.2019 10:54 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 100 liradan 40 bin liraya kadar fiyatla satışa sunulan tespihler el yakıyor. İthal edilen özel taşlardan yapılan ve çeşitli işlemeleri bulunan koleksiyonluk tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor.

Baltık ülkelerinden getirilen kehribar ile içerisinde bulunan milyon yıllık akrep, örümcek, kelebek, yusufçuk ve sinek gibi fosiller, atölyelerde ustaların ellerinde saatlerce işlenip tespihe dönüştürülüyor. Çeşitli işlemeleriyle koleksiyonluk parçaların yanı sıra Sinan Bülbül Usta işçilikli tespihler 100 liradan 40 bin lira arasında fiyatlara alıcı buluyor.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi belediye binası arkasındaki bit pazarında satışa sunulan tespihlere yoğun ilgi gösteriliyor. kehribardan yaklaşık 10 yıldır tespih yaptığını anlatan Volkan Yaşar, "Koleksiyonculukla başladığım bu işe daha sonra atölye açarak devam ettim. Ustalarımızla beraber koleksiyonluk bir çok değerli tespihlerimizi meraklılarıyla buluşturmak için her Pazar Kuşadası’na geliyoruz. Atölye de şuan sadece kehribar ile çalışıyoruz. Nadir parçalar, fosilli tespihler ve bir çok koleksiyonluk parça bulabilirsiniz standımızda. İlgili herkesi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

KAYNAK:DHA

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
keriz olan verir o parayı kanmayın bunlara be boş beleş şeylere para harcamayın
halkı kandırıyorlar.
Boş beleş adam işi.
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