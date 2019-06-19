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15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

KOBİ HABERLERİ  | 19.06.2019 16:15 | Son Güncelleme

Nevşehir'in Avanos ilçesinden 4 yaşında ailesiyle Almanya'ya göç edip, çömlek işinde çalışan Fatma Parmaksız (49), 18 yıl önce memleketine dönüş yaparak, çömlek fabrikası kurdu. 15 kişiyle işe başlayan Parmaksız, şimdi 60 kişiye istihdam sağladığı fabrikada çömlekten yapılan mutfak eşyalarını 12 ülkeye ihraç ediyor.

15 kişiyle başladığı işte siparişlere yetişemiyor

Avanos'ta yaşayan Fatma Parmaksız, 4 yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya göç etti. Fatma Parmaksız, 1992 yılında kendisi gibi gurbetçi olan Muhammet Parmaksız ile evlendi. Çift, Almanya'da küçük bir atölye kurarak çömlek işi yapmaya başladı. Çömlek işini seven ve başarılı olan Fatma Parmaksız, bu işi memleketleri Nevşehir'in Avanos ilçesinde yapmaya karar verdi. Eşiyle 2001 yılında kesin dönüş yapan 4 çocuk annesi Parmaksız, aynı yıl çömlek fabrikası kurdu. Parmaksız, 15 kişiyle başladığı işte çömlekten mutfak eşyaları üreterek, yurtiçi ve yurtdışına gönderiyor. Gelen talepleri karşılamakta zorluk çeken Parmaksız, fabrikada işçi sayısını 60'a çıkardı.

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'12 ÜLKEYE İHRACATIMIZ VAR'

Fatma Parmaksız, işin başında kendisi olduğunu, eşinin kendisine dışarıdan destek olduğunu söyledi. Parmaksız, tamamen mutfak ürünleri ürettiklerini, Avrupa ve Arap ülkelerine ihraç ettiklerini belirtti. Türkiye'de kurumsal şirketlerle de çalıştıklarını kaydeden Parmaksız, şöyle konuştu:

"Yurt dışında tamamen 'aracı' dediğimiz toptancılara veriyoruz. 12 ülkeye ihracatımız var. Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa, Japonya, Irak, İran, Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devleleri, Kuveyt ve İtalya'ya gönderiyoruz. Bunun yanında yurt içinde birçok yere ürün gönderiyoruz. Tamamen doğal olduğu için insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Sürekli eleman alımımız var. Örnek, geçen ay 4 kişi daha aldık. Bizde sezon olmadığı için 12 ay çalışıyoruz. Güveç ve porsiyonluk, çerezlik ve yoğurtluk dediğimiz 250 gramlık çanaklardan yapıyoruz. İşlerimizde aşırı bir yoğunluk var. Siparişlere yetişemiyoruz. Yurt içi ve yurt dışından aşırı bir talep var. İleride yine personel almayı düşünüyoruz. Satışlardan gayet memnunuz."

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir çömlek ihracaat

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