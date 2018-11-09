FİNANS

20 yıllık işini bırakıp, tatil köyü kurdu

KOBİ HABERLERİ  | 09.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Bursa'da bir otomotiv firmasında 20 yıl çalıştıktan sonra işinden ayrılan Arif Doğru (48), doğduğu mahallede 'tatil köyü' kurdu.

Başta Arap turistler olmak üzere tatil köyüne ilginin yoğun olduğunu belirten Doğru, Uludağ eteklerindeki tesisi kış sezonuna hazırlıyor.

Arap turistlerden yoğun ilgi görüyor

1 / 5

Doğup büyüdüğü yer olan Keles ilçesine bağlı kırsal Gököz Mahallesi'nde doğal yaşam ile tatil anlayışının birleşeceği bir tesis kurmayı hedefleyen Doğru, burada gölün kıyısında bulunan arazisi üzerinde tatil köyünün projesini hazırladı. Projeyi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na sunan Doğru, buradan hibe alarak tatil köyünün yapımına başladı. ‘Gököz Natural Park’ ismini verdiği tatil köyünü 2015 yılında hizmete açan Doğru; gelen müşteriler için bungalov tipi evlerde konaklama, balık tutup at binme, ATV ile safari yapıp hobi bahçelerinde vakit geçirebilme gibi aktivitelerin bulunduğu bir yaşam alanı oluşturdu. Tesis, Uludağ’ın eteklerinde bulunmasından kaynaklı kış sezonu turizmi için önemli hale geldi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği tatil köyü, kış sezonuna hazırlanıyor.
2 / 5

Bu projenin aslında bir çocukluk hayaliyle başladığını belirten Arif Doğru, "Projeyi üniversite yıllarımda ise olgunlaştı ve projeye dönüştü. Bu projenin çıkış kaynağı, çocukluğumda burada geçirdiğim dönemde, insanlar sadece tarım ve hayvancılıkla uğraştığı için ne uzayıp, ne de kısaldığını görmüştüm. Bunun bir çözümü olmalı diye düşünürken üniversite yıllarımda bu çözümün ne olduğunu buldum. Bu bölge Allah vergisi bir doğal güzelliğe sahip" dedi.
3 / 5

'TÜRKİYE’NİN EN ROMANTİK 10 BÖLGESİNDEN BİRİ'

'TÜRKİYE’NİN EN ROMANTİK 10 BÖLGESİNDEN BİRİ'
Lüks otel konforunda bungalov evlerde konaklama hizmeti verdiklerini belirten Doğru, "Bunun yanında yöresel tatların da olduğu alekart restorant ve kafeteryamız var. Gölde balık tutma, ATV safari, at binme, okçuluk gibi aktiviteleri yapılabilen bir tesis burası. Bu özellikleriyle bildiğim kadarıyla Türkiye’deki tek tesis. Bu aktivitelerin tamamını birlikte yapabileceğiniz tesis olması bakımından çok fazla ilgi çekiyor. National Geographic dergisinin Ocak 2012 sayısında, Türkiye’nin en romantik 10 bölgesinden biri seçildi burası. Birçok fotoğrafçılık kulübü buraya çekim için geliyor. Ayrıca bu bölge son zamanlarda film sahnelerine de ev sahipliği yapmaya başladı" dedi.
4 / 5

'TESİSE EN YOĞUN İLGİYİ ARAPLAR GÖSTERİYOR'

'TESİSE EN YOĞUN İLGİYİ ARAPLAR GÖSTERİYOR'
Tesiste hem yerli hem yabancı misafirleri ağırlayan Doğru, "Yerli misafirlerimiz genellikle İstanbul ve çevresinden geliyor. Günübirlik gelen müşterilerimiz ağırlıklı olarak Bursa merkezden geliyorlar. Özellikle kış ve yaz aylarında yabancı misafirlerimiz çoğunlukta oluyor. Gelen yabancı misafirlerimizin yüzde 90’ı Kuveytli. Kuveyt’i Dubai, Katar, Suudi Arabistan’dan gelenler takip ediyor. Son zamanlardan Avrupa ve Uzakdoğu'dan da misafirlerimiz gelmeye başladı" dedi. KAYNAK: DHA
5 / 5

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa tatil köyü Girişimcilik

En Çok Okunan Haberler

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 9 Kasım dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi

Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi

İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti

İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti

5 fidan ile başladı! 21 milyonluk hobi

5 fidan ile başladı! 21 milyonluk hobi

Kökünden yaprağına kadar her şeyi para kazandırıyor

Kökünden yaprağına kadar her şeyi para kazandırıyor

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Serada domates gibi balık yetiştiriliyor

Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor

Kanada'dan Diyarbakır'a geldi! 4 kıtaya satıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.