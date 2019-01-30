25 metrekarelik atölyede üretip 7 milyon lira ciro yaptılar

Okulun 25 metrekarelik bir sınıfının atölyeye dönüştürülmesiyle oluşturulan alanda mutfak deterjanından cam ve yüzey temizleyiciye kadar 22 çeşit temizlik malzemesi üretiliyor

20 ile gönderiliyor

Eğitim öğretime 1990'da başlayan ve halen 200'e yakın öğrencisiyle faaliyet gösteren Yenice MTAL'de geçen yıl döner sermaye işletmesi kurulmasına karar verilip yasal prosedür tamamlandı.

Okuldaki 3 öğretmen ve 30 branş öğrencisinin çalışmasıyla hazırlanan, mutfak deterjanından cam sile, yüzey temizleyicisinden kireç sökücüye kadar 22 çeşit temizlik ürünü, resmi ve özel kurumlar ile 20 farklı ildeki müşterilere gönderilmeye başlandı.

Şişe ebatlarına göre 1, 5, 10, 20 ve 30 litrelik paketlenen ürünler kısa sürede tüketiciler tarafından beğenilince üretim faaliyetleri artırıldı. Geçen yıl 25 metrekarelik sınıfta kısıtlı şartlarla hazırlanan ürünlerin satılmasıyla 7 milyon liralık ciroya ulaşıldı.

Elde edilen cirodan Hazineye, Merkez Saymanlığa, devlet koruması altındaki kimsesiz çocuklara da pay aktarımı yapıldı. Okulun bu başarısının ardından Güney Marmara Kalkınma Ajansına (GMKA) sunulan "Üretiyoruz Öğreniyoruz" isimli proje, 700 bin lira hibe desteği almaya hak kazandı.

Hibenin alınmasının ardından üretim faaliyetleri için atölye ve kimya laboratuvarı kurulup yeni makine ve ekipmanlar satın alınacak.

Yenice Kaymakamı Ahmet Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek lisesi öğretmenleri ve öğrencilerinin bu üretim başarısını çok önemsediklerini söyledi.

Okulda 22 çeşit temizlik ürününün küçük bir sınıfta büyük bir özveriyle üretildiğini belirten Başer, şunları kaydetti: "Bu hem bölgemiz hem de ülkemiz açısından örnek teşkil edecek bir çalışma. Buradaki idarecilerimiz, öğretmenleriniz ve öğrencilerimiz sağ olsunlar canla başla çalışıyorlar. Burada üretilen ürünler ülke çapında anlaşma yapılan özel ve kamu kurumlarına sevk ediliyor. Yaklaşık 50 civarında kurum bu ürünleri tüketiyor. Okulumuzdaki üretim çok kısıtlı imkanlarla başladı.

Okul idarecilerimizin ve öğretmenlerin özverili çalışmalarına biz de destek olduk. Mevcut üretimin artırılması, daha geniş ve daha steril ortamlarda yapılabilmesi için GMKA'dan 700 bin liralık bir proje desteği aldık. Bu sayede ilk etapta makine ve ekipmanı yerleştireceğimiz atölyelerin yapımını gerçekleştireceğiz. İl Özel İdaresinin de desteğiyle okul bahçesinde bulunan boş alanda bu inşaata başladık. İnşallah kısa süre içinde bu inşaat çalışmalarını tamamlayıp üretim faaliyetlerimizi yeni yerinde gerçekleştireceğiz."

Satışı yapılan ürünlerden elde edilen paralarla öğrencilere maddi destekte bulunulduğu bilgisini veren Başer, "Ayrıca öğrencilerimiz burada öğrenirken üretmeyi pratik anlamda öğreniyorlar. Netice itibarıyla küçücük bir alanda üretilen ürünler ile ortaya böyle güzel sonuçlar çıkıyor. Okulumuz 2018'de, yani bir yıllık periyotta 7 milyon lira ciro elde etti. Bu, çok ciddi bir rakam." dedi.

'ORTAYA ÇOK BAŞARILI BİR İŞ ÇIKTI' Yenice Milli Eğitim Müdürü İsmail Baykal ise okulun Kimya Teknolojisi Bölümü tarafından üretilen ürünler için Ar-Ge çalışmalarına 2017 yılı sonunda başladıklarını dile getirdi.

Bununla birlikte hızlı bir sürece girildiğini anlatan Baykal, döner sermaye işletmesinin kurulmasıyla üretim aşaması için ilk adımın atıldığını kaydetti.

İda Kimya'nın, Türkiye'nin değişik yerlerine temizlik ürünü gönderebilen bir tesis haline geldiğini vurgulayan Baykal, "Burada üretilen ürünler devlet kurumlarına, kamu kurumlarına, özel sektöre gönderiliyor. Okul idarecilerimiz ve öğretmenlerimiz bu süreçte çok yoğun çalıştılar. Ortaya çok başarılı bir iş çıktı. Biz bu üretim sürecinde Çanakkale Valimiz Orhan Tavlı'dan, Yenice Kaymakamımız Ahmet Başer'den ve Belediye Başkanımız Veysel Acar'dan çok önemli destek aldık. Bizi çok motive ettiler." ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Hasan Baş da halihazırda stoksuz çalıştıklarını ancak yeni depolama alanıyla stok yapabilecekleri bilgisini paylaştı.

Baş, GMKA'dan alınan destekle okulun daha modern bir alanda üretime devam edeceğini söyledi.

Kimya Teknolojisi Bölümü alan öğretmeni Funda Tekin ise atölyede sıvı sabun, köpük sabun, bulaşık deterjanı, yüzey temizleyici, tuvalet ve banyo temizleyici, endüstriyel temizlik ürünleri, cam sil, çamaşır suyu, kireç sökücü, sıvı ve toz çamaşır deterjanı, yumuşatıcı, leke çıkarıcı, yağ çözücü, lavabo açıcı ve kolonya gibi 22 çeşit ürünü ürettiklerini bildirdi.

Kimya endüstrisinin ülkenin kalkınmasında da çok önemli bir rol oynadığına dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu: "Ülkemizde kimya endüstrisinde, kimya alanını doğrudan kapsayan konularda ve kimyanın ilişkili olduğu alanlarda sürekli olarak araştırma yapılarak yeni ürünler ve bu ürünlerin üretimi için yeni teknolojiler gelişiyor.