FİNANS

50 yıl İsveç’te çalıştı, emekli olunca köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı

KOBİ HABERLERİ  | 01.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

İsveç’de 50 yıl yaşadıktan sonra emekli olan 71 yaşındaki Mustafa Aydın, Türkiye dönerek memleketi Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Çetmi Köyü’ne pizzacı dükkanı açtı.

50 yıl İsveç’te çalıştı, emekli olunca köyüne gelip pizzacı dükkanı açtı

22 yaşındayken çalışmak için İsveç’e giden Pizzacı Musti lakaplı Aydın, 215 nüfusu bulunan köyde açtığı pizzacı dükkanıyla görenleri şaşırtıyor. Pizzaları tatmak için çevre illerden köye müşteriler gelirken, Pizzacı Musti’de gösterilen ilgiden oldukça memnun.

22 yaşına geldiğinde çalışmak için İsveç’e gittiğini dile getiren Mustafa Aydın, “İsveç’de 50 yıl yaşadım her yıl köyüme tatile geldiğimde pizzacı olarak düşündüğüm şuandaki mekanı yavaş yavaş yapmaya başladım. Sonra Türkiye’me döndüm. Pizza restoranımı açtım. Çok büyük rağbet gördü. Herkes memnun oldu. Pizzayı İsveç usulü yapıyorum. Baharatlarımız İsveç’ten, peynirler İtalya’dan geliyor. Bu yüzdende çok tutuldu ve beğenildi. Ormanların arasında bu güzel tabiatın içerisinde müşterilerimiz gelip pizzalarını yiyerek memnun bir şekilde buradan ayrılıyorlar’’ dedi.

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İsveç’te uzun yıllar pizza ustası olarak çalıştığını belirten Mustafa Aydın, ‘’İsveç’e ilk gittiğimde 16 yıl tekstil sektöründe çalıştım. Sonra kendi işime başladım ve ilk pizza restoranı açtım. 10 yıl ailemle birlikte bu işyerinde çalıştık. Çok tutuldu ve sevildi. Daha sonra Türk restoranı açtım ve 20 yıl burayı işlettim. 50 yıldan sonra Türkiye’ye geri döndüm. İsveç’de yaptığım pizza usulünün aynısını köyümde yapıyorum. Köyüme de bu sayede katkım oluyor” şeklinde konuştu.

Müşterilerin ilgisinden de oldukça memnun olduğunu belirten Aydın, ‘’Müşterilerimiz sağolsunlar buraya akın ediyorlar. Şuanda en çok müşterimiz Kargı’dan ve Boyabat’tan geliyor. Ramazan bayramında çok güzel iş oldu talebe yetişemedik. Bu nedenle kurban bayramında daha çok iş olacağını düşünüyoruz. Nasıl yetişeceğimizi düşünüyoruz ve plan yapıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

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Daha büyük bir şehirde veya ilçede pizzacı açabileceğini ama köyünü tercih ettiğini belirten Mustafa Aydın, ‘’Ben İsveç’te ve Antalya’da kaldım. Ama en büyük huzuru köyümde buldum. Bana burası daha cazip geldi. Ben inanıyorum 10 yıl, 20 yıl burayı kesinlikle işletirim çünkü çok güzel talep var. Köyüme bir katkım oldu. Ben bu pizzacıyı Kargı-Sinop Karayolu’na da veya bir şehirde açabilirdim ama istemiyorum. En güzeli köyüm ve en güzeli burası’’ diye konuştu.

Pizza yemek gelen bazı müşteriler de, Çorum’a tatile geldiklerini, Pizzacı Musti’yi gördüklerini ve merak ettiklerin belirterek, pizzanın güzel ve lezzetli olduğunu söylediler.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
İsveç Pizza çorum

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