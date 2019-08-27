FİNANS

60 bin şırdan Adanalılara yetmiyor! Talep karşılanamıyor

KOBİ HABERLERİ  | 27.08.2019 10:32 | Son Güncelleme

Adana’nın yöresel yiyecekleri arasında yer alan şırdan dolmasına talep her geçen gün artıyor. Adanalılar, akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar 50 ile 60 bin arasında şırdan tüketiyor. Şırdancı Emin Kertiş, talebi karşılamakta güçlük çektiklerini söyledi.

Türkiye’deki birçok mezbahanede günlük kesilen binlerce küçükbaş hayvanın sakatatları çiğ olarak Adana’ya getiriliyor. Şırdan dolmasına artan talebi ise az kesim olduğu için şırdancılar karşılayamaz hale geldi. Son 2 yıldır kentte düzenlenen ‘Lezzet Festivali’ ise satışları arttırdı. Akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar şırdancılarda yemek yeme kültürü ve sektördeki yoğun hareketlilikten dolayı günlük 50 ile 60 bin şırdan ise Adana’ya yetmiyor.

Şırdancılar az kesim olduğu için talebi karşılayamıyor

Şırdancı Emin Kertiş, tanıtımın çok iyi yapıldığını ve satışların bu sebepten dolayı arttığını belirterek, şehir dışına ve ülke dışına şoklayarak şırdan gönderdiklerini söyledi. Kertiş, az kesim olduğu için sakatat fiyatlarının son 2 yılda yüzde 50 arttığını belirterek, “Adanalılar bunu çok bol miktarda tüketiyorlar. Bunun bütün tanıtımlarını yapıyoruz. Adana’da düzenlenen Lezzet Festivalinden sonra şırdanı oldukça fazla satmaya başladık. İnsanlar talep gösteriyorlar.
Sakatatın biraz daha ucuzlamasını bekliyoruz. Fiyatlar eskiye göre yüzde 50 ile 60 arasında yükseldi. Kesim az olduğu için şırdan çok değerlendi. Sakatat satanlara da hak veriyoruz. Eksik üretim olunca fiyatlar arttı. Bu konudan mustaribiz ama inşallah bollaşacak diye bekliyoruz” diye konuştu.

'TANESİ 11 LİRADAN 4 BİN ŞIRDAN'

'TANESİ 11 LİRADAN 4 BİN ŞIRDAN'
Tanesi 11 TL’den günde ortalama 4 bin şırdan sattığını söyleyen Kertiş, “Adana’da 50, 60 bin şırdan tüketiliyor. Türkiye’deki bütün mezbaha nelerde kesilen koyunların şırdanları Adana’ya gelir ve bunu biz tüketiyoruz. Türkiye’de de yayılmaya başladı ve insanlar severek tüketiyorlar.
Şırdan hakkındaki ön yargıda oldukça kırılmaya başladı. Çok lezzetli bir yiyecek bu. Bir tane şırdan 11 lira. Kazan kazan satıyoruz. Her bir tencere 500 tane alıyor ve 7-8 kazan satıyoruz. Her geçen gün sayımız artıyor. Adana gastronomi şehri olma yolunda ilerliyor ve bu konuda Adana Valisi Mahmut Demirtaş’a teşekkür ederim” dedi.

'ŞIRDAN TESCİLLENECEK'

'ŞIRDAN TESCİLLENECEK'
Adana Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alıravcı ise şırdanı tescillemek için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Şırdan çocukluğumuzdan beri hayatımızda olan bir yiyecek. Şırdanı haftada 2 veya 3 akşam mutlaka yiyoruz. Şırdan ile alakalı yeni bir çalışma yapıyoruz. Şırdanı tescillendirmek istiyoruz. Bunun Türkiye genelinde 7 gün 24 saat yenecek yemek haline getirmek istiyoruz. 8 ürün ile ilgili tescil almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

KEBABIN ÖNÜNE GEÇECEK

KEBABIN ÖNÜNE GEÇECEK
Kentte 4-5-6 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek ‘Lezzet Festivali’ ile ilgili bilgiler veren Alıravcı, “Geçen sene 160 bine yakın kişi festivale katıldı. Bu sene ise 250 bin kişinin festivale katılmasını planlıyoruz. ATO olarak biz, gerekli desteği ve otokontrolü yapmaktayız. Bu sene şırdan ve diğer sakatat ürünlerinin Adana Kebabının da önüne geçeceğini düşünüyoruz. Tüm Türkiye’yi davet ediyoruz. İnşallah gelirler ve bu lezzetleri şenliğiyle birlikte tadarlar.
Hiçbir ön yargıya kapılmasınlar. Dünyanın en güzel lezzetlerinden birisi” şeklinde konuştu. Hüseyin Alıravcı, Danimarka ve Amerika’dan gelen iş insanlarına şoklanmış şekilde şırdan gönderdiklerini de kaydetti.

'KESİNLİKLE DENENMELİ'

'KESİNLİKLE DENENMELİ'
Şırdan yiyen Gönül Çınar, “Sürekli geliyordum, arkadaşım ilk defa geldi, çok beğendi o da. Kesinlikle denenmeli, Adana’ya has özel ve güzel bir lezzet. Tavsiye ederim” dedi. Başka bir vatandaş ise, “Çok beğendim, çok lezzetliydi. Kesinlikle denemeliler. Ebat olarak da çok büyük değil. Bence deneyip karar versinler” diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adana şırdan talep

En Çok Okunan Haberler

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Kapalıçarşıda günün ilk fiyatları?

Kapalıçarşıda günün ilk fiyatları?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Bankacıydı bu işe girdi, paraya para demiyor

Bankacıydı bu işe girdi, paraya para demiyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kilosu 4 euroya ihraç ediliyor

Kilosu 4 euroya ihraç ediliyor

7 ülkeye ihracat yaptırıyor

7 ülkeye ihracat yaptırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Toprak sevgisi kariyerinden vazgeçirdi

Salyangoz sıvısı çıkaran kadınlar üretime ortak oluyor

Sıvısını çıkararak dünyaya satıyorlar

Gölgesi için diktiği ağaçtan para kazandı

Gölgesi için dikti! 40 bin TL kazandı

Tespihlerin fiyatları bin lira ile 100 bin lira arasında değişiyor

100 bin liraya satıyorlar

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Suda marul yetiştirip, üretim hızını 3 kat artırdı

Bitlis'te 300 ton 'yeşil altın' hasadı bekleniyor

Artık yetiştireni zengin ediyor!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.