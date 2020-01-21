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  4. Alanyalı avokado üreticilerinin hedefi 20 ülkeye ihracat

Alanyalı avokado üreticilerinin hedefi 20 ülkeye ihracat

KOBİ HABERLERİ  | 21.01.2020 13:49 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde çiftçiler, ürettikleri avokadoyu 20 ülkeye ihraç etmeyi hedefliyor.

Alanyalı avokado üreticilerinin hedefi 20 ülkeye ihracat

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Alanya, son yıllarda tropikal meyve üretimiyle de adından söz ettiriyor.

İlçede deneme amaçlı ekilen bazı tropikal meyvelerin ekonomik değer kazanması; çiftçileri mango, avokado ve ejder meyvesi gibi alternatif ürünlere yöneltti.

Avokadonun 15 ülkeye ihracat edilmesi üreticilerin yüzünü güldürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin iklim özelliklerinden dolayı birçok tropikal meyve yetişebildiğini söyledi.

Alanya'nın, Türk tarımının önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olduğunu belirten Rüzgar, "Tarımda deneme amaçlı yeni ürünleri yetiştirme merkezi olarak dikkati çeken ilçemiz, bu özelliği sayesinde ülkemiz pazarına mevcut ürünler dışında, yeni meyve ve sebze çeşitlerini sunabiliyor. İlçe Müdürlüğümüz, ziraat odamız ve üreticilerimizle yeni tropikal meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Rüzgar, tropikal meyvelerin ilçede yaygın olarak yetiştirilmesiyle iç piyasanın ihtiyaçlarının büyük ölçüde bölgelerinden sağlanacağını vurgulayarak muz ve avokadonun bu anlamda en önemli ürünler olduğunu ifade etti.

Alanya'da turunçgillerin de yetiştirildiğini hatırlatan Rüzgar, "İlçemizde 38 tropikal meyve yetiştiriliyor. Ekonomik olarak gelir getirenlere avokado da eklendi. Mango, passiflora, karambola, papaya, gojiberry, ejder meyvesi, kamkat ve pepino gibi tropikal meyvelerin yetiştirilmesi de her geçen gün artıyor." diye konuştu.

Rüzgar, yenidünya ve avokadonun coğrafi işaretlerinin alınıp tescillendiğini söyledi.

İç piyasada avokado tüketimi artırılacak

Alanya Avokado Üreticiler Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen de 2010'dan önce ticari değer taşımayan avokadonun, ekonomik değeri yüksek bir ürün haline geldiğini vurguladı.

Sevilgen, "2018'de 30-35 milyon adet olan avokado üretimi 2019'da 40 milyona ulaştı. 2020'de 60-70 milyon arası beklentimiz var. Geçen yıl 12 ülkeye ihracat yaptık. Bu yıl bu sayı 15-16 ülkeye çıkacak. Hedefimiz 20 ülkeye avokado ihracatı yapmak." ifadelerini kullandı.

İç piyasada avokado tüketiminin yüzde 50'yi geçtiğine işaret eden Sevilgen, hedeflerinin bu oranı yüzde 80'in üzerine çıkarmak olduğunu söyledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
antalya, avakado,

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