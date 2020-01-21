Alanyalı avokado üreticilerinin hedefi 20 ülkeye ihracat

Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Alanya, son yıllarda tropikal meyve üretimiyle de adından söz ettiriyor.

İlçede deneme amaçlı ekilen bazı tropikal meyvelerin ekonomik değer kazanması; çiftçileri mango, avokado ve ejder meyvesi gibi alternatif ürünlere yöneltti.

Avokadonun 15 ülkeye ihracat edilmesi üreticilerin yüzünü güldürdü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin iklim özelliklerinden dolayı birçok tropikal meyve yetişebildiğini söyledi.

Alanya'nın, Türk tarımının önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olduğunu belirten Rüzgar, "Tarımda deneme amaçlı yeni ürünleri yetiştirme merkezi olarak dikkati çeken ilçemiz, bu özelliği sayesinde ülkemiz pazarına mevcut ürünler dışında, yeni meyve ve sebze çeşitlerini sunabiliyor. İlçe Müdürlüğümüz, ziraat odamız ve üreticilerimizle yeni tropikal meyve ve sebzelerin yetiştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Rüzgar, tropikal meyvelerin ilçede yaygın olarak yetiştirilmesiyle iç piyasanın ihtiyaçlarının büyük ölçüde bölgelerinden sağlanacağını vurgulayarak muz ve avokadonun bu anlamda en önemli ürünler olduğunu ifade etti.