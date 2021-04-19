Amasyalı 7 kadın kooperatif kurdu, onlarca kadına istihdam sağlayacak

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci kooperatifi kurdu. Suluova’nın ilk ve tek kadın kooperatifinde kadınlar ilçeye özgü kuşburnu reçeli, ev yapımı salça, makarna, çorbalık (topalak aş), baklava çeşitleri, sac yağlısı ve benzeri gibi ürünleri pazarlayacak. Kadınlar ürünlerini kooperatif logosu ile satışa sunmayı planlıyor.

'NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ BOZDURUP BİZE DESTEK OLAN KADINLARIMIZ VAR'

Pandemi döneminde ev hanımlığından iş kadınlığına geçiş yaptıklarını belirten Üreten Eller Kadın Girişimci Kooperatifi Başkanı Canan Oral, “Pandemide 2 aylık bir sürede faaliyetlerimize 1 çuval un, 5 kg yağ ve 1 kg haşhaş ile başladık. Onu ürettik sattık ondan sonra 18 kg yağ aldık.

Derken artırarak bugünlere kadar geldik. Artık satıyoruz ve kazandığımız ile buranın masraflarını döndürüyoruz. Bu süreçte nişan alyansını bozdurup katkı sağlayan bayanlarımızda oldu” dedi.

'YIL SONUNA KADAR 50'DEN FAZLA KADINA İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Faaliyetlerine sadece 7 kadın ile devam etmeyeceklerini belirten Oral, “Eli yatkın olanlar, güzel yaptığını söyleyenlerden numune alıyoruz, evlerinde ürettikleri ürünlerin satışı bizim üzerimizden yapılıyor. Yılsonuna kadar 50’den fazla kadına istihdam sağlayacağımıza inanıyoruz.