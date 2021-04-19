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Amasyalı 7 kadın kooperatif kurdu, onlarca kadına istihdam sağlayacak

19.04.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasyalı kadınların ev hanımlığından iş kadınlığına uzanan başarı öyküsü takdir topluyor. Kurdukları Üreten Eller Kooperatifi ile pandemide ev ekonomisine katkı sağlamaya başladılar.

Amasyalı 7 kadın kooperatif kurdu, onlarca kadına istihdam sağlayacak

Amasya’nın Suluova ilçesinde bir araya gelen 7 kadın girişimci kooperatifi kurdu. Suluova’nın ilk ve tek kadın kooperatifinde kadınlar ilçeye özgü kuşburnu reçeli, ev yapımı salça, makarna, çorbalık (topalak aş), baklava çeşitleri, sac yağlısı ve benzeri gibi ürünleri pazarlayacak. Kadınlar ürünlerini kooperatif logosu ile satışa sunmayı planlıyor.

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'NİŞAN YÜZÜĞÜNÜ BOZDURUP BİZE DESTEK OLAN KADINLARIMIZ VAR'

Pandemi döneminde ev hanımlığından iş kadınlığına geçiş yaptıklarını belirten Üreten Eller Kadın Girişimci Kooperatifi Başkanı Canan Oral, “Pandemide 2 aylık bir sürede faaliyetlerimize 1 çuval un, 5 kg yağ ve 1 kg haşhaş ile başladık. Onu ürettik sattık ondan sonra 18 kg yağ aldık.

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Derken artırarak bugünlere kadar geldik. Artık satıyoruz ve kazandığımız ile buranın masraflarını döndürüyoruz. Bu süreçte nişan alyansını bozdurup katkı sağlayan bayanlarımızda oldu” dedi.

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'YIL SONUNA KADAR 50'DEN FAZLA KADINA İSTİHDAM SAĞLAYACAĞIMIZA İNANIYORUZ"

Faaliyetlerine sadece 7 kadın ile devam etmeyeceklerini belirten Oral, “Eli yatkın olanlar, güzel yaptığını söyleyenlerden numune alıyoruz, evlerinde ürettikleri ürünlerin satışı bizim üzerimizden yapılıyor. Yılsonuna kadar 50’den fazla kadına istihdam sağlayacağımıza inanıyoruz.

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Bu süreçte bizlere destek olan, devletimizin tüm kurumlarına, İçişleri Bakanlığımıza, Amasya Valiliğimize, Suluova Kaymakamlığına, Suluova Belediye Başkanlığına, İŞKUR İl Müdürlüğümüze ve KOSGEB il müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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Kooperatifin girişimcilerinden biri olan Yurdagül Batak, “56 yaşından sonra iş hayatına atıldım. İlçemizde kadınların bir araya gelip böyle bir oluşum içerisinde olması çok büyük bir mutluluk. Bunun bir parçası olmaktan şahsım adına çok gurur verici bir durum” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Amasya
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