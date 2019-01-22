FİNANS

Anne sütü, bebek saçı ve kandan takılar üretiyor

KOBİ HABERLERİ  | 22.01.2019 10:27 | Son Güncelleme

Bodrum'da yaşayan Ayşe Abuşoğlu (38), anne sütü ve bebeğin ilk saç tellerinden yaptığı tasarımları sanat eserine dönüştürüyor. Müşterilerinin talepleri doğrultusunda farklı tasarımlara da imza atan Abuşoğlu son olarak kanla yüzük, bileklik ve kolyeler de tasarlamaya başladı.

Bodrum'da eskiden bir kamu bankasında çalışan Ayşe Abuşoğlu, 4 yıl önce anne oldu. O dönemde bebeğini emzirirken aklına, "Acaba bu anne sütünü saklayabilir miyim" sorusunun geldiğini belirten Abuşoğlu, bu konuyu araştırmaya başladı.

İnternette araştırdı, bu işe girdi

Hatıra biriktirmeyi seven biri olduğunu vurgulayan Abuşoğlu, internetteki araştırmaları sırasında, anne sütünün saklanabildiğini, bunu yurt dışında bir annenin taşlaştırarak mücevher haline getirdiğini öğrendi.
Abuşoğlu, buradan yola çıkarak çok farklı bir kimyası olan anne sütünü saklamak için Ar-Ge çalışmasına başladı. 1,5 yıl süren çalışması sonucunda Abuşoğlu, anne sütünü taşlaştırmayı başardı.
Kendisi gibi bu heyacanı yaşayan başka anneler olabileceğini düşüncesinden yola çıkıp, bir tasarım şirketi kurduğunu belirten Abuşoğlu, daha sonra yaşanan süreci şöyle aktardı:
"KOSGEB'in girişimcilik kursuna gittim ve şirketi kurduktan sonra hibe desteği aldım. Bu şekilde anne sütü ile takı tasarımlarına başladım. Daha sonra anne sütü yetmez, bunu bebeklerin saçlarıyla da taçlandırmak lazım diye düşündüm. Çünkü bu dünyada olan bir şey değildi.
Anne sütünün ardından bu sefer bebeklerin saçlarını kullanarak tasarımlar yaparak kolyeler üretmeye başladık. Başta harf ve çeşitli figürler olarak başlayan çalışmalarımız şu anda sanata dönüştü. Çeşitli manzaralar, ay-yıldızlar, anne-bebek figürleri gibi artık saçla neredeyse altın ve gümüş kolye, bileklik ve yüzüklerin üzerine tablo yapar hale geldik."

'SIRADA KANLA YAPILAN TASARIMLAR VAR'

'SIRADA KANLA YAPILAN TASARIMLAR VAR'
Abuşoğlu, anne sütü ve bebek saçından yaptıkları tasarımlara, bir polis eşinden gelen talep üzerine kan kullanarak yapılan tasarımları da eklediklerini söyledi.
Abuşoğlu, kan ile yapılan tasarımlara özellikle polis ve asker eşlerinden büyük talep geldiğini kaydetti.

'HER TASARIM FİDANA DÖNÜŞÜYOR'

'HER TASARIM FİDANA DÖNÜŞÜYOR'
Yaptığı her tasarım için müşterileri adına TEMA Vakfı aracılığıyla bir fidan diktiğini vurgulayan Abuşoğlu, "1,5 yıl gibi bir süre zarfında 1000'in üzerinde fidan bağışı yapmışız. Küçücük bir işletme olarak biz bunu başarabildiysek, büyük işletmeler de bu işe bir el atsalar aslında Türkiye'de ağaç dikecek arazi bulamayız diye düşünüyorum. Büyük firmalara da buradan ilham kaynağı olmak istiyoruz" dedi.
Abuşoğlu, anne sütü, saç ve kan kullanarak yaptığı kolye, bileklik ve yüzüklerin fiyatlarının 300 TL ile 1500 TL arasında değiştiğini söyledi. KAYNAK:DHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne sütü bebek saçı takı

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Bir bankadan daha flaş karar

İzin çıktı! 7 ilimizde petrol aranacak

İzin çıktı! 7 ilimizde petrol aranacak

Erdoğan'dan uyarı: Hesabını soracağız

Erdoğan'dan uyarı: Hesabını soracağız

Fiyatı yarıya düştü, talep patladı

Fiyatı yarıya düştü, talep patladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yeni yatırım aracı! Araba fiyatına satılıyor

Yeni yatırım aracı! Araba fiyatına satılıyor

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Yılda 1 milyon üretiyor! tanesi 5 lira

Yılda 1 milyon üretiyor! tanesi 5 lira

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İthalatçıydı imalatçı oldu

İthalatçıydı imalatçı oldu

Tadını beğendiği mantarın, devlet desteğiyle üreticisi oldu

Tadını beğendi bu işe girdi! 100 bin TL kazandı

Altın ve dövize karşı alternatif yatırım tespihler araba fiyatına satılıyor

Yeni yatırım aracı! Araba fiyatına satılıyor

Cezaevinde üretiliyor, yok satıyor!

Cezaevinde üretiliyor, yok satıyor!

Kayısı çekirdeğinin kabuğu yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Serasından toprağı çıkardı, gelirini 5'e katladı

Bunu yaptı geliri 5 kat arttı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.