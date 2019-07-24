FİNANS

Arı zehrinin kilosu 500 bin Türk Lirası

KOBİ HABERLERİ  | 24.07.2019 09:57 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrini üretmeye başladı. Zehrin gramını 500 lira, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkarıyor.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde 28 yıldır arıcılık yapan Aydın Payar, Bal Üretim Ormanı'nda 250 adet kovanından arı zehri üretmeyi başardı. Her gün akşam saatlerinde 20 dakika süreyle arı kovanının içine koyduğu titreşimli aparat sayesinde arı zehri çıkartıyor. Biriktirdiği zehri plastik bir kap içerisinde buz dolabında muhafaza ediyor.

Birçok hastalığın tedavisinde ve kozmetik ürünlerinde ham madde olarak kullanılan arı zehrinin gramını 500 liradan, kilosunu ise 500 bin liradan satışa çıkartıyor.

'ARININ BALI DA ŞİFALIDIR, ZEHRİ DE ŞİFALIDIR'

Piyasadaki sahte ballar yüzünden bal satışlarının düşük olmasından dolayı arının zehrinden para kazanmayı hedefleyen Aydın Payar, “Arının balı da şifadır, zehri de şifadır. Yeni bir arayış buluş içerisindeyiz, yıllardır arıcılık yapıyoruz. Bal satmaktan para kazanamıyoruz. Yeni bir arayış içerisindeyiz, yeni bir aparat ürettik. Şu anda aparatımız elimizde. Bu aparatımızı 12 voltluk bir akü ile çalıştırıyoruz. 4 tane aparat var aynı zaman da 4’ünden de zehir alabiliyoruz” dedi.

Aparatın arılara zarar vermediğini ve arıları sakinleştirdiğini ifade eden Payar, “Bu aparatımızı aküye monte ediyoruz. Aküyü açtığımız zaman bu tellerde titreşim oluyor. Arılar da zehirli iğnelerini bu cama vuruyor. Arının ömrünü kısaltmıyor, arı seyir halinde çalışıyor. Hatta arı sakin bir hale geliyor ertesi gün. Daha güzel bir şekilde çalışıyor” diye konuştu.

'HER APARATTAN 0.20 GRAM ZEHİR ÇIKIYOR'

Payar, şu bilgileri verdi:

"Bu aparatı arının içine koyuyoruz. 20 dakika sonra tekrar ikinci bir arıya oyuyoruz. 20 dakika sonra da alıyoruz. Günde 4 arıya koyuyorum 6-7 gibi. Tarlacı arılar içeride olduğu zaman verim daha yüksek oluyor. Gündüz koyduğumuz zaman arıların bir kısmı içeride kalıyor, verim düşük oluyor. Bu camın üzerindeki zehri biraz sonra kazıyacağız. 0.20 gram, 0.15 gram zehir çıkıyor.”

'GRAMI 400-500 TÜRK LİRASI OLARAK DEĞİŞYOR'

Payar açıklamasını şöyle tamamladı:
“6 kovan arıdan denedik 2 gram zehir çıktı. Tarlacı arılar akşam içeride olduğu zaman verim 2’ye katlayacağını eminim. Biraz sonra bunun nasıl alındığını göstereceğiz. Bu genelde apiterapi tedavisinde, kozmetik alanda ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Gram fiyatı 400-500 Türk Lirası olarak değişiyor.”

KAYNAK:İHA

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Kırıkkale arı zehiri Arıkovanı

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