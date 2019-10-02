FİNANS

Arkadaşlarını örnek aldı memleketinde patron oldu

KOBİ HABERLERİ  | 02.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

Siirt'ten çocuk yaşta göç ettiği İstanbul'da arkadaşları sayesinde tekstil sektörüne adım atan Veysel Göktaş, uzun süre sonra dönüş yaptığı memleketinde tekstil fabrikası kurdu

Siirt'ten çocuk yaşta göç ettiği İstanbul'da arkadaşları sayesinde tekstil sektörüyle tanışan Veysel Göktaş, memleketinde kurduğu fabrikada 70 kişiye iş imkanı sağladı.

Veysel Göktaş (32), küçük yaşta ailesiyle İstanbul'a taşındı. Buradaki eğitiminin ardından Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nü bitiren Göktaş, ticarete atıldı.

Tekstil sektörüyle ilgilenen arkadaşlarını örnek alan Göktaş, önce çeşitli fabrika ve atölyelere tekstil malzemesi sattı, 4 yıl önce de İstanbul'da tekstil atölyesi kurdu.

Doğup büyüdüğü ve çocuk yaşta ayrıldığı memleketine vefa borcunu ödemek isteyen Göktaş, yaklaşık 2 ay önce de 6. bölge teşviklerinden yararlanarak Siirt'te 2 bin metrekarelik alanda fabrika kurdu.

Fabrikada 70 kişiyi istihdam eden Göktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işsizlik ve maddi imkansızlık yüzünden ayrıldığı memleketinde fabrika açmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Devletin sunduğu teşviklerden yararlanarak işlerini daha da büyütmeyi amaçladığını belirten Göktaş, "Arkadaşlarımı örnek alarak tanıştığım sektörde daha önce İstanbul ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tekstil atölyeleri kurdum. Yatırımı başka yerde yapacağımıza memleketimize gelip yapalım dedik. Yaklaşık 2 ay önce bu tekstil fabrikasını açtık. Bu konuda tecrübemiz sınırsız." dedi.

"Sektörde kısa vadede 300, uzun vadede bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Göktaş, şu anda fason üretim yaptıklarını, deneyimli personelde yeterli sayıya ulaştıktan sonra imalata geçeceklerini anlattı.

Personele ihtiyaçları olduğunu dile getiren Göktaş, vatandaşlardan fabrikaya gelerek işe başlamalarını istedi.

Devlet yetkililerinin gerekli desteği sunduğunu ve hassasiyet gösterdiğini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Tekstil emek isteyen bir iştir, kalifiye eleman sayısını yakaladığımız takdirde firma olarak iş konusunda hiçbir endişem yok. İmalata kadar yurt içi ve yurt dışı her ürünü burada çıkarabiliriz. Siirtli gençlerle beraber inşallah kentimiz için hayırlı olur. Daha iyi yerlere geliriz. Diğer tekstilci arkadaşlara sesleniyorum, onlar da mutlaka Siirt'e gelsinler 6. bölge teşviklerinden yararlansınlar."

Göktaş, merkezde kurulu fabrikayı büyütmek için Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.

Fabrikada ustabaşı olarak çalışan Songül Yaşar, işçilerin 3 aylık bir deneme sürecinin ardından makine kullanmaya başladıklarını söyledi.

Kalifiye eleman sıkıntısı yaşadıklarını belirten Yaşar, "Fabrikamız yeni açıldı. Burada personel yetiştirmek için, üretime her türlü katkıda bulunmak için uğraşıyoruz." diye konuştu.

İşsiz gençleri fabrikaya beklediklerini dile getiren Yaşar, gençlerin burada meslek edinme imkanı bulacaklarını kaydetti.

'BURADA OLDUĞUM İÇİN KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Çalışanlardan Saliha Güneş de bir ay önce işe başladığını, hem meslek öğrendiğini hem de para kazanarak aile bütçesine katkıda bulunduğunu aktardı.

Güneş, "İşsizliğin olduğu bir zamanda burada tekstil atölyesinin açıldığını öğrenince hemen başvurdum, çok mutluyum. Aile bütçeme katkıda bulunuyorum. İyi koşullarda çalışma ortamımız var. Burada olduğum için kendimi şanslı hissediyorum." dedi.

İşçilerden Emine Erbek de "Ön lisans mezunuyum. Geleceğime katkıda bulunmak için buraya geldim. Para biriktiriyorum." ifadesini kullandı.

Muhammed Furkan Tren de meslek öğrenmek için çalışmaya başladığını, kendilerine memleketlerinde böyle bir imkan sunulduğu için mutlu olduğunu söyledi.

KAYNAK:AA

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Anahtar Kelimeler:
Siirt tekstil sektörü

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