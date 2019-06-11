Atık toplayan hurdacıydı, şimdi atıkları işleyen tesisi var

30 kişiye istihdam sağlayan Ziya Şabablı, tesisinde günden 10 ton plastik, 40-50 ton civarında da metal ayrıştırıyor

30 kişiye istihdam sağlıyor

Okul yıllarında aile mesleği olarak hurdacılığa başladığını belirten Ziya Şabablı, “Erdemli’ye 1976 yılında büyük ağabeyimle geldik. 4 kardeş olarak biz hurdacılığa başladık. Faaliyete başladığımız dönemlerde hurda topladığımız tek tekerli araçlarımız vardı. Onunla başladık. Allah’a şükür 2019 yılına kadar bu şekilde geldik” dedi.

'BİN 500-2 BİN KİŞİYE EKMEK SAĞLIYORUZ' Yakın zamanda yeni araçlar alarak atık ayrıştırma tesisi kurduğunu ifade eden Şabablı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım bilindiği gibi ‘Sıfır Atık’ projesi başlattı. Bizde Erdemli’de bu projeye destek olmak amacıyla yeni bir ekipman ve yeni bir makine kurduk.

Günlük ortalama 10 ton kadar plastik bertaraf ediyoruz, ayrışımını yapıyoruz. Hurda metal üzerine de günlük neredeyse 40-50 ton civarında metal ayrıştırması yapıyoruz. 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık 300-350 kadar bize katı atık getiren arkadaşımız var. Erdemli ve çevresinde bin 500 - 2 bin kişiye ekmek sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

Şabablı, “Geri dönüşümcüler olarak şöyle de bir sıkıntımız var, başı boş geri dönüşümcüler çoğaldı. Rekabet etme gücümüz azaldı. Ama Erdemli’de de çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Onun için devletimizin bizlere destek ve katkılarını bekliyoruz” dedi.

'HİÇ KİMSE ATIKLARI ÇÖP OLARAK GÖRMESİN' Atık gözüyle bakılan hiçbir şeyin aslında atık olmadığını hepsinin ekonomik değer taşıdığını ifade eden Şabablı, “Sokaklarda gördüğünüz plastik atıklar, kola petleri, kutuları, bunların hepsi değerlidir, hepsi para eder. Kimse bunları çöp olarak görmesin.