FİNANS

Atık toplayan hurdacıydı, şimdi atıkları işleyen tesisi var

KOBİ HABERLERİ  | 11.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Mersin’de 1976 yılından beri hurda toplayan vatandaş, Erdemli ilçesinde açtığı tesislerle sıfır atık projesine destek verdi.

30 kişiye istihdam sağlayan Ziya Şabablı, tesisinde günden 10 ton plastik, 40-50 ton civarında da metal ayrıştırıyor

30 kişiye istihdam sağlıyor

Okul yıllarında aile mesleği olarak hurdacılığa başladığını belirten Ziya Şabablı, “Erdemli’ye 1976 yılında büyük ağabeyimle geldik. 4 kardeş olarak biz hurdacılığa başladık. Faaliyete başladığımız dönemlerde hurda topladığımız tek tekerli araçlarımız vardı. Onunla başladık. Allah’a şükür 2019 yılına kadar bu şekilde geldik” dedi.

'BİN 500-2 BİN KİŞİYE EKMEK SAĞLIYORUZ'

'BİN 500-2 BİN KİŞİYE EKMEK SAĞLIYORUZ'
Yakın zamanda yeni araçlar alarak atık ayrıştırma tesisi kurduğunu ifade eden Şabablı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım bilindiği gibi ‘Sıfır Atık’ projesi başlattı. Bizde Erdemli’de bu projeye destek olmak amacıyla yeni bir ekipman ve yeni bir makine kurduk.
Günlük ortalama 10 ton kadar plastik bertaraf ediyoruz, ayrışımını yapıyoruz. Hurda metal üzerine de günlük neredeyse 40-50 ton civarında metal ayrıştırması yapıyoruz. 30 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yaklaşık 300-350 kadar bize katı atık getiren arkadaşımız var. Erdemli ve çevresinde bin 500 - 2 bin kişiye ekmek sağlamış oluyoruz” diye konuştu.
Şabablı, “Geri dönüşümcüler olarak şöyle de bir sıkıntımız var, başı boş geri dönüşümcüler çoğaldı. Rekabet etme gücümüz azaldı. Ama Erdemli’de de çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Onun için devletimizin bizlere destek ve katkılarını bekliyoruz” dedi.

'HİÇ KİMSE ATIKLARI ÇÖP OLARAK GÖRMESİN'

'HİÇ KİMSE ATIKLARI ÇÖP OLARAK GÖRMESİN'
Atık gözüyle bakılan hiçbir şeyin aslında atık olmadığını hepsinin ekonomik değer taşıdığını ifade eden Şabablı, “Sokaklarda gördüğünüz plastik atıklar, kola petleri, kutuları, bunların hepsi değerlidir, hepsi para eder. Kimse bunları çöp olarak görmesin.
Devletimize çok büyük geri dönüşüm katkısı var. Ben buradan tüm Türkiye’ye sesleniyorum, evlerinizdeki veya iş yerlerinizdeki atıkları, plastiği plastik olarak, camı cam olarak, metali metal olarak kağıdı kağıt ve karton olarak ayrıştırırsanız Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlamış olursunuz” şeklinde konuştu. KAYNAK:İHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mersin atık tesis "Sıfır Atık Projesi"

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Bakan müjdeyi verdi! 100 bin kişiye istihdam

Bakan müjdeyi verdi! 100 bin kişiye istihdam

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Fitch'ten dolar açıklaması: Risk altında

Kilosu 35TL! Gelen almadan gitmiyor

Kilosu 35TL! Gelen almadan gitmiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kilosu 80 liradan satılıyor

Kilosu 80 liradan satılıyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ordu’da üretiliyor! Ruslar ve Japonlar peşinde

Ordu’da üretiliyor! Ruslar ve Japonlar peşinde

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Bu işe girdi, talebe yetişemiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fiyatı etten pahalı, kilosu 50 lira

Fiyatı etten pahalı, kilosu 50 lira

Sason’da ipek böceği yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

40 günde 10 bin lira kazandırıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Yetiştirdiği koyunları internet üzerinden satıyor

Genç girişimci kütükte mantar yetiştiriyor

Genç girişimci kütükte mantar yetiştiriyor

Kadın girişimci mandanın etinden ve sütünden 8 çeşit ürün üretti

Kendi markasını yarattı! Taleplere yetişemiyor

Devlet desteğiyle kurdukları tesiste mantar üretiyorlar

Ev sahibinden görüp devlet desteğiyle kurdular! Şimdi talep yağıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.