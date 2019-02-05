FİNANS

Avrupalı kadınlara Türk çantası

KOBİ HABERLERİ  | 05.02.2019 13:52 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Avrupa Birliği başta olmak üzere pek çok ülkeye sattığı çanta, kemer, cüzdan gibi saraciyelerin ihracatı, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 215 milyon dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye 2017'de 190 milyon dolarlık saraciye ihracatına imza attı.

Türkiye'de yapılıyor! Avrupalı kadınlardan talep yağıyor

Çantanın başı çektiği, kemer ve cüzdan gibi deri ürünlerinin de aralarında bulunduğu saraciyede en fazla ihracat 37 milyon dolarla İtalya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 19 milyon dolarla Almanya ve 18,5 milyon dolarla İngiltere izledi.
Saraciye denilince akla ilk çantanın geldiğini belirten Gündoğdu, "Geleneksel pazarlarımızın yanında hedef ülkelerimiz de var. Amerika pazarının üzerinde durup oradan ihracat rakamlarımızı büyütmeyi düşünüyoruz. Ayrıca Uzakdoğu ile ilgili araştırmalarımızı da yapıyoruz. Hem ihracatçı birlikleri olarak hem Ticaret Bakanlığı olarak bu pazarlara daha fazla zaman ayırıp daha fazla yer almak istiyoruz." diye konuştu.
Avrupa'nın Türkiye'yi tercih etmesindeki sebebin geleneksel işçilik ve deri kalitesi olduğuna değinen Gündoğdu, tasarımla fark ortaya koymak istediklerini kaydetti.
Tasarım anlamında üniversitelerle iş birliği içinde olduklarını dile getiren Gündoğdu, bu anlamda somut adımlar attıklarını ifade etti.

'PASTEL RENKLER MODA'

'PASTEL RENKLER MODA'
Avrupa'nın çanta tercihleri hakkında da bilgi veren Gündoğdu, "Genel anlamda Avrupa'da pastel renkler üzerinde gidiyoruz. Kırmızı, açık yeşil, sarı. Bu renkler çok moda. Özellikle yeşil şu anda moda. Yeşilin bir kaç tonu kullanılıyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çantalarımızı Avrupalı bayanlarda göreceksiniz." ifadelerini kullandı.
Çanta boyutlarının da ülkelere göre değişiklik gösterdiğine dikkati çeken Gündoğdu, "Kuzeyde havalar daha soğuk olduğu için insanlar yanına daha fazla eşya alıyor. Moda çok önemli ama kullanışlı olması da çok önemli.
Kuzey insanı biraz daha büyük çantalar tercih ederken, güneye indiğimizde çantaların boyutları biraz daha küçülüyor. Ama moda şu anda daha küçük ve orta boy çantalarda kenetlenmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
AYAKKABI çanta

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