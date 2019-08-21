Bitlis'te 300 ton 'yeşil altın' hasadı bekleniyor

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşı yapılan 50 bin menengiç ağacından, bu yıl 300 ton fıstık hasat edilerek 20 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Proje sayesinde hem ağaçların ekonomiye kazandırıldığını hem de köylülerin üretim yapmaya başladığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 50 bin menengiç ağacına 500 bin göz aşı yaptık. Her aşı yaklaşık bir kilogram fıstık veriyor. Bu yıl 300 ton ürün bekliyoruz. Bunun kent ekonomisine 20 milyon lira getirisi olacak. Bunu gören bazı vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla aşılama yapmaya başladı. Vatandaşlardan yoğun talep var. Bu her yıl artarak devam ediyor. Tatvan'ın Hizan'a yakın köylerinden de bu tür talepler geliyor. Aşı yapılan bir ağaç üçüncü yılından sonra meyve vermeye başlıyor. Ağaçların bakımına göre verimi de artıyor. İlimizde çok sayıda menengiç ağacı var. Fıstık yetiştiriciliği bakımından Bitlis, Siirt kadar büyük bir potansiyele sahip"

'TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZ FISTIK'

Çiftçilerden Zübeyt Tuncar ise menengiç ağaçlarına aşı yaparak fıstık üretmeye başladıklarını belirtti.

Fıstığın en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini vurgulayan Tuncar, "Menengiç ağaçlarının bir faydası yoktu. Fıstık olduktan sonra değerli oluyor. Yaklaşık 150 ağacım var. Geçen yıllarda aşıladığımız ağaçlar yeni yeni tutmaya başladı. Halen aşı yapıyoruz. Bu yıl yine müracaat ettim. 100 tane daha ağacıma gelip aşı yapılacak. Ağaca göre 30-40 kilogram fıstık alıyoruz. Tek gelir kaynağımız şu an fıstık üretimi." diye konuştu.

KAYNAK:AA

