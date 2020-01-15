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  4. 'Black sapote'(çikolata ağacı)'na yoğun ilgi! Dalından çikolata toplayıp ekmeğe sürüp yediler

'Black sapote'(çikolata ağacı)'na yoğun ilgi! Dalından çikolata toplayıp ekmeğe sürüp yediler

KOBİ HABERLERİ  | 15.01.2020 15:24 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yetişen, 'çikolata meyvesi' olarak bilinen 'black sapote' ağacı, çocukların yoğun ilgisini çekiyor.

Emekli öğretmen İzzet Akyol, 9 yıl önce eline ulaştığı black sapote meyvesinin çekirdeğini dikerek meyve almayı başardı. Kendisine ait hobi bahçesinde tropikal meyve ağaçlarının fidesini yetiştiren Akyol, son üç yıldır meyve aldığı çikolata meyvesi olarak da bilinen 'black sapote'yi çocuklara sevdirmeye çalışıyor.

Dalından çikolata toplayıp ekmeğe sürüp yediler

İlçede eğitim veren Avukat Kemal Akça Anasınıfı öğrencileri adını duyduklarını çikolata meyvesinin tadına bakmak için Akyol’un bahçesine geldi.
Anasınıfı öğretmeni Fatma Oktan Çağlayan sorumluluğunda bahçeye giren öğrenciler, çikolatanın ağaçta yetiştiğine inanamadıklarını, ağacı görmek için sabırsızlandıklarını söylediler.
Üretici Akyol da minik ziyaretçilerine ağaç önünde bilgi verdi. Çikolata meyvesinin anavatanının Meksika olduğunu belirten Akyol, “Çikolatayı şimdi ağaçtan koparacağız ve ikram edeceğiz. Bunu her yıl geleneksel hale getirmek istiyorum. Bu ağacı bizim insanımız black sapote olarak bilir. Meyvesinin ismi çikolata meyvesidir. Meyvesinin içi siyah ve çikolata rengindedir. Daha doğal ve zararsızdır” dedi.
Akyol’u can kulağıyla dinleyen minikler, daha sonra ağaçtan meyve kopardı. Minik öğrenci “Çikolatamız ağaçtan, sağlığımız doğadan” dedi.
Koparılan meyvenin nasıl yeneceğini uygulamalı olarak anlatan Akyol, meyvenin yenebilmesi için birkaç gün beklemesi gerektiğini söyledi. Daha önceden olgunlaşan bir meyvenin nasıl kesilip yeneceğini anlatan Akyol, “Bakın içi çikolata gibi. Tadı da çikolata gibi, çok seveceksiniz” dedi.
Çocuklar açıklamanın ardından çikolata meyvesinin tadına baktı. Kimi çocuk kaşıkla yedi, kimisi ekmeğine sürerek çikolata meyvesinin tadına baktı. Meyvenin tadına bakan çocuklar çok beğendiğini söyledi.
Anasınıfı öğretmeni Çağlayan da ekmeğe sürdüğü meyvenin tadının çikolataya benzediğini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının talimatı ile çocuklara sağlıklı beslenmenin yollarını anlattıklarını belirten Çağlayan, “Çocukların en çok tükettiği gıda çikolata.
Böyle bir meyvenin varlığını duyunca bu etkinliğe dahil olduk. Dalında çikolata toplayıp yiyeceğimizi söyleyince bize inanmadılar. Görünce gözlerine inanamadılar. Tadını da çok beğendiler. Şimdi velilerimizin bu ağacı temin edip bahçelerine ekeceğine inanıyorum” dedi.
Bahçe sahibi İzzet Akyol ise çikolata meyvesinin faydalarına değindi. Akyol, “Küçük çocuklarımızın hazır gıda değil de doğal gıdalar tüketmelerini istiyoruz. Çikolata meyvesi lifli bir meyvedir. Hazmı kolaydır, bağırsakları korur. A ve C vitamini bakımından çok zengindir.
Yüksek miktarda kalsiyum içermektedir. Kemik gelişimine katkı sunar. Şekerden kaçınmak isteyenler rahatlıkla tüketebilir. Akdeniz’de yaşayan insanların bu meyveyi bahçelerine ekmelerini istiyoruz. Ekmek isteyene destek oluruz” diye konuştu. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
çikolata meyvesi, black sapote, antalya,

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