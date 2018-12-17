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Bu kestanenin kilosu 20 TL!

KOBİ HABERLERİ  | 17.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı bin rakımlı Alandız köyünde üretilen kestaneler Suudi Arabistan’a ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor.

Bu yıl 820 dekar alanda 700 ton kestane çıkan ilçede, kilosu 20 TL’den üreticiden çıkan kestanenin fiyatları üreticinin yüzünü güldürüyor.

Arap ülkeleri kapış kapış alıyor

Denizli Buldan’da kestane hasadı devam ediyor. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelerde yaşayan vatandaşların önemli geçim kaynaklarından olan kestane, kabuklarından ayrılıyor. Toplandıktan sora üzeri örtülen ve birkaç ay bekletilen kestanelerin harmanı yapılıyor.
Geçtiği son aşamanın ardından piyasaya sürülen kestanelerin fiyatı ve rekoltesi bu yıl üreticinin yüzünü güldürüyor. Buldan’a bağlı Alandız Mahallesi’nde 150 ton olmak üzere bu yıl ilçede 820 dönüm alanda 700 ton kestane üretildiği belirtildi.
Buldan’ın 1000 rakımlı köylerinden üretilen ve özellikle kestane şekeri yapmada kullanılan kestaneler, iç piyasada olduğu gibi dış piyasada da ilgi görüyor. Tadının kıvamı ve kalitesiyle ilgi gören Buldan kestanesi, Suudi Arabistan ve Orta doğu ülkelerine ihraç ediliyor.

'KESTANE ŞEKERİ BULDAN'DA ÜRETİLECEK'

'KESTANE ŞEKERİ BULDAN'DA ÜRETİLECEK'
Buldan Ziraat Odası Başkanı Muammer Al, ilçede kestane üretiminin 4 mahallede yapıldığını ve kestane üretiminde bölgenin coğrafi yapısının etkili olduğunu söyledi. İlçede 820 dönüm alanda kestane üretimi olduğunu aktaran Başkan Al, yıllık 700 ton civarında kestane üretimi olduğunu kaydetti.
Buldan’da üretilen kestanelerin farklı bölgelere gönderilerek kestane şekeri yapımında kullanıldığı ifade eden Başkan al, yaptıkları çalışmalarla kestane şekerini Buldan’da üreteceklerini belerterek, “Bölgemizdeki kestane, farklı yerlere gönderiliyor ve kestane şekeri yapılıyor.
Köyümüzde kestane şekeri üreteme için çalışmalarımız var. Köyümüzde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruldu ve altyapı çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz yıl deneme çalışmaları yapıldı bu sene de seri üretimine başlanacak. Buldan’ımızı kestane konusunda ilerine ciddi bir marka haline getireceğiz” dedi.

“Arabistan ve Katar olmak üzere birkaç tane daha ülkeye ihracatımız devam ediyor”

“Arabistan ve Katar olmak üzere birkaç tane daha ülkeye ihracatımız devam ediyor”
Ürettikleri kestanenin Suudi Arabistan ve Katar başta olmak üzere Arap ülkelerine ihraç ettiklerini ifade eden Alandız Mahalle Muhtarı ve kestane üreticisi Ali Salgın, “Kestane yetiştirmenin zor bir işçiliği var. Özellikle kestanenin dalından silkilmesi çok zor, silkme işini herkes yapamıyor.
Silkiciler yevmiye hesabı çalışıyor ve bu sene 400 liradan çalıştılar, bu fiyat her yıl 100’en lira artıyor. Bu sene mahallemizde rekolte 150 ton civarında, diğer Kaşıkçı, Yayla ve Kurudare mahallelerimizle birlikte 700-750 ton civarında. Ayrıca, ihracat olarak da Arap Ülkelerine ve Bursa Kafkas ilçesine ihraç ettik bu sene.
Arabistan ve Katar olmak üzere birkaç tane daha ülkeye ihracatımız devam ediyor. Bölgemizde yetişen kestanenin aroması çok güzel, kestanenin bizden çıkışı bu sene 20 TL” diye konuştu. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
kesatane Denizli Arap ülkeleri

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