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Bursalı firmadan büyük başarı:10 bir fiyatına dünyaya satılıyor

KOBİ HABERLERİ  | 05.04.2019 11:30 | Son Güncelleme

Bursalı firma ülkemizin yurt dışından 800 euroya ithal ettiği motorun yerlisini üretip bunu 80 euroya satıyor.

Türkiye’de alüminyum, PVC ve metal işleme işi yapan firmalar üretim yapmak için kullandıkları makine motorlarını yurt dışından 800 euroya ithal ediyordu.

Yerli motor üretip dünyanın her ülkesine satıyor

Türkiye’nin bu konudaki açığını gören bir firma, bu motorların yerlisini üretmeyi başardı. İmal ettiği bu motorları yurt dışındakinin 10’da biri fiyatına 80 euroya satmaya başladı. Bu sayede Türkiye’den döviz çıkışını önlerken, ürettiği motorları dünyanın birçok ülkesine satarak da önemli miktarda döviz girdisi sağladı.
Firma, 3 bin ila 24 bin devirde çalışan makinelerin yerlisini yaparak büyük bir başarı elde etti. Firmanın ürettiği Hertz marka motorların yüzde 85’i tamamen yerli.
Üretimle ilgili süreci anlatan Oktay Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onat Ertoksöz, “1963 yılından itibaren bobinaj işiyle uğraşmaktayız. Şu anda üretimini yaptığımız motorları ihraç ediyorduk.
Bu motorlar alüminyum, PVC ve metal işleme makinelerinde kullanılıyor. Biz bu motorları kendimiz imal etmeye karar verdik. Türkiye’deki alüminyum, PVC ve metal işleme işi yapan firmalara makine motorlarını biz satıyoruz. Bu motorları dünyanın birçok ülkesine ihraç etmeye de başladık. Dünyanın her yerine gidiyor. Biz firma olarak 3 bin ve 24 bin devir arasında motor imal etmekteyiz.
Biz bu motorları yerli üretmeden önce bu motorlar yurt dışından ithal ediliyordu. Yıllık 6 milyon euro yurt dışına çıkıyordu. Biz yerli motoru üreterek bunun önüne geçtik. Dünyanın her yerine ihraç ederek de ülkemize döviz girişi sağladık.
Bu motorlar yurt dışından 800 euroya ihraç ediliyordu. Biz yerlisini üretip bunu 80 euroya satmaya başladık. Ürettiğimiz motorların yüzde 85’i yerli” dedi. KAYNAK:İHA
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Anahtar Kelimeler:
bursa PVC ve metal işleme motor ihraç

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