FİNANS

Cezaevinde üretiliyor, yok satıyor!

KOBİ HABERLERİ  | 09.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

RİZE’nin Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü ve tutukluların maaşla çalıştığı tesiste, özel karışımlı 'Sayılı gün' adlı verilen çay imal ediliyor.

Yıllık 700 ton dolayında çay paketlenen tesiste yaklaşık 1.5 milyon lira gelir elde ediliyor.

Özel formüller üretilen çaydan 1.5 milyon lira kazanıyorlar

Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 290 hükümlü için meslek ve sanat atölyeleri oluşturuldu. Bu kapsamda, 500 bin liraya mal edilen çay paketleme tesisi de kuruldu. Özel sektör çay fabrikalarından satın alınan kuru çaylar, hijyen, iş güvenliği ve atölye oryantasyon eğitimlerini tamamlayan 80 hükümlü tarafından paketleniyor. Hükümlülerin paketlediği çaya ise 'Sayılı gün' adı verildi. Yıllık 700 ton dolayında çay paketlenen tesiste yaklaşık 1.5 milyon lira gelir elde ediliyor. Paketlenen çaylarla, Türkiye'deki cezaevlerinin çay ihtiyacı karşılanıyor. Çalıştıkları gün boyunca sosyal güvence altına alınan hükümlü ve tutuklular ayda yaklaşık 300 lira dolayında kazanç elde ediyor. ‘Sayılı gün’ çayı adliye binalarındaki 'İş Yurtları' satış mağazalarında da satışa çıkarıldı.

'YENİ ATÖLYELER AÇIYORUZ'

'YENİ ATÖLYELER AÇIYORUZ'
Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Çayır, çay üretiminin ceza infaz kurumlarındaki hükümlü ve tutuklular için büyük bir önemi olduğunu belirterek "Hükümlüler için hasret, özlem, sevgi anlamı taşıyan ‘Sayılı gün’ çayımızı tesisimizde paketleyerek Türkiye’ye gönderiyoruz. 500 bin TL maliyetle kurduğumuz tesiste 2018 yılında 1.5 milyon TL kar elde ettik. Tesiste elde edilen gelirle tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri için yeni atölyeler açıyor, yeni üretim alanları oluşturuyoruz“ dedi.

'ÇAYI İLK HÜKÜMLÜLER TADIYOR'

'ÇAYI İLK HÜKÜMLÜLER TADIYOR'
5 çeşit ürünle üretime devam ettiklerini ifade eden Çayır, "Çay tesisine yeni süzen çay çeşitleri ile 5 ürün daha katmayı planladık. Çay satışlarımızdan kaynaklı karımız her geçen yıl artıyor. Ürün çeşitliliğini artırarak herkesin isteklerini karşılamaya çalışacağız. 5 olan ürün yelpazemizi 10'a çıkartmayı planlıyoruz. 'Sayılı gün' çayımızda özel bir lezzet yakaladık. Üretimde çalışan hükümlülerin çoğu çayın içinden gelmiş kişiler, onlarla beraber bu çayı üretiyoruz. Bizim tadım ünitemiz hükümlülerimiz. Ürettiğimiz çayların tadına hükümlüler bakıyor, önce onlar test ediyor. Beğendikten sonra sevkiyatı yapıyoruz. Beğenmedikleri çayları göndermiyoruz” diye konuştu.

'ASIL AMAÇ HÜKÜMLÜLERİN MESLEK ÖĞRENMESİ'

'ASIL AMAÇ HÜKÜMLÜLERİN MESLEK ÖĞRENMESİ'
Bu tür tesislerin açılmasındaki en önemli unsurun gelir elde etmek olmadığını, tutuklu ve hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri ve bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri olduğunu ifade eden Çayır, şunları dedi: "Hükümlülerimizi yaş, eğitim öğretim durumu, mesleki, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile çalışma istekleri yönünde değerlendirerek, mesleği olanların mesleklerini geliştirmeleri mesleği olmayan istekli hükümlüleri de meslek sahibi olmaları yönünde gruplandırarak durumlarına uygun iş imkanı sağlıyoruz. Atölyeye almadan önce eğitim servisimizde hijyen eğitimi, iş güvenliği ve atölyede oryantasyon eğitimine tabi tutuluyorlar. Ardından üretime başlıyorlar. Hükümlüler çalıştıkları her gün için ücret alarak, ayda 250- 300 TL gibi bir gelirleri oluyor. Bu gelirle ceza infaz kurumu içerisindeki ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Ayrıca meslek hastalığı ve iş kazalarına yönelik sigortaları da yapılıyor.”

'ÖZGÜR OLUNCA MESLEĞİM OLACAK'

'ÖZGÜR OLUNCA MESLEĞİM OLACAK'
'Sayılı gün' çayı üretiminde çalışan hükümlü Hüseyin Arı ise, 1 yıldır açık cezaevinde olduğunu belirterek "Açık cezaevine geldiğimde eğitimleri tamamlayarak çay paketleme tesisinde çalışmaya başladım. Rizeliyim ancak daha önce çay tesisinde çalışmadım. Çay paketleme sürecini burada öğrendim. Bu sayede burada hem vakit geçiriyorum hem de meslek öğreniyorum. Özgür olunca da çalışacağım bir mesleğim olacak. Çalışmamız karşılığında da ücret alarak ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Bize bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum” dedi. 2 aydır Kalkandere Açık Cezaevi'nde kaldığını belirten Barış Çepni de, "Çay paketleme tesisinde çalışıyorum. Çay bahçesinde çalıştım ama paketleme işi yapmamıştım. Bizim buradaki zamanımızı verimli geçirmemiz için çok önemli bir proje hayata geçirilmiş. Aldığımız ücret de bize katkı sağlıyor” diye konuştu.

CEZAEVİNDE 9 İŞ KOLU

CEZAEVİNDE 9 İŞ KOLU
Kalkandere Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlüler çay paketleme tesisi dışında 8 değişik iş kolunda faaliyetler sürdürüyor. İnşaat, kantin, misafirhane, terzi, berber, çay satış mağazası, çay ocakları, temizlik gibi iş kollarında meslek öğrenme faaliyetlerine devam eden hükümlü ve tutuklular, oluşturulan hobi atölyelerinde de boş kalan zamanlarını değerlendiriyor. Hobi atölyelerinde yapılan maket gemi, saat gibi el emeği ürünler üreten ve satışını yaparak gelir sağlayan hükümlü ve tutuklular, ürünleri yakınlarını ziyarete gelenlere de satışa sunuyor. KAYNAK:DHA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cezaevi çay üretim meslek

En Çok Okunan Haberler

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

Çok sayıda konsolosluk ve elçilik binasında şüpheli paket alarmı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Bugün başladı! Kredi müjdesi

Bugün başladı! Kredi müjdesi

Akaryakıta çifte zam!

Akaryakıta çifte zam!

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Kredi kartı borcu yapılandırmasında detaylar belli oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bunu yaptı geliri 5 kat arttı

Bunu yaptı geliri 5 kat arttı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Araplar peşinde! Kilosu 20 lira

Araplar peşinde! Kilosu 20 lira

Tanesini 2 bin liradan satıyor

Tanesini 2 bin liradan satıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayısı çekirdeğinin kabuğu yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Biz çöpe atıyoruz! Yıllık 12 milyon lira kazandırıyor

Serasından toprağı çıkardı, gelirini 5'e katladı

Bunu yaptı geliri 5 kat arttı

Pitaya bahçesi servet kazandırıyor

Üreticinin yeni gözdesi

Bu kestanenin kilosu 20 TL!

Araplar peşinde! Kilosu 20 lira

Demir kesen bıçağa talep patladı

Tanesini 2 bin liradan satıyor

Yılda 1 milyon üretiyor! tanesi 5 lira

Yılda 1 milyon üretiyor! tanesi 5 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.